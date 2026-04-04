「筍子銀行」未開張 筍農期待雨後春筍日日進財

轎篙竹園苦等不到筍子冒出來。（記者蔡宗勳攝）

嘉義山區特產轎篙筍原本3月底就要進入採收季，但今年因為缺少春雨滋潤，迄今仍不見轎篙筍蹤影，筍農嘆稱「筍子銀行不開張，大家望眼欲穿」，寄望這幾波鋒面能帶來豐沛雨水，出現雨後春筍豐收季，讓「筍子銀行」開張，筍農天天進財領現金。

阿里山鄉豐山村筍農許銘宏指出，又稱石篙筍的轎篙筍是嘉義縣特產，產量占全國9成5，但這幾年轎篙竹染病死亡狀況愈來愈嚴重，估計已死亡逾7成，剩下的又飽受「大師兄」台灣獼猴與「二師兄」山豬的肆虐，筍農苦不堪言，今年春季雨水不足，筍園地表幾無動靜，看不到轎篙筍要出土的跡象。

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山美村筍農莊信然表示，西遊記中的二師兄豬八戒反應慢半拍，但在山區流竄的二師兄山豬嗅覺可是十分敏銳，往往筍子還沒有冒出來，山豬就已捷足先登，口腳並用將土裡面的鮮筍挖出來吃下肚，今年到現在轎篙竹園仍靜悄悄，不見山豬翻地地表找筍子的跡象。

前阿里山鄉代表會主席葉秋源說，轎篙竹大量死亡致竹園荒廢，因為產量銳減，這幾年轎篙筍價格看俏，筍農早在筍季前就進行竹園整理，營造適合長筍的環境，但因為今年幾場春雨的雨量都不多，都被乾涸的地表吸收，難以滲入土裡面，因而筍子還是長不出來，期待較大的降雨，僅存的轎篙竹才會有機會長出竹筍。

轎篙竹園看不到筍子冒出來的跡象。（記者蔡宗勳攝）

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