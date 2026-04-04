為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「筍子銀行」未開張 筍農期待雨後春筍日日進財

    2026/04/04 09:10 記者蔡宗勳／嘉義報導
    轎篙竹園苦等不到筍子冒出來。（記者蔡宗勳攝）

    轎篙竹園苦等不到筍子冒出來。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義山區特產轎篙筍原本3月底就要進入採收季，但今年因為缺少春雨滋潤，迄今仍不見轎篙筍蹤影，筍農嘆稱「筍子銀行不開張，大家望眼欲穿」，寄望這幾波鋒面能帶來豐沛雨水，出現雨後春筍豐收季，讓「筍子銀行」開張，筍農天天進財領現金。

    阿里山鄉豐山村筍農許銘宏指出，又稱石篙筍的轎篙筍是嘉義縣特產，產量占全國9成5，但這幾年轎篙竹染病死亡狀況愈來愈嚴重，估計已死亡逾7成，剩下的又飽受「大師兄」台灣獼猴與「二師兄」山豬的肆虐，筍農苦不堪言，今年春季雨水不足，筍園地表幾無動靜，看不到轎篙筍要出土的跡象。

    山美村筍農莊信然表示，西遊記中的二師兄豬八戒反應慢半拍，但在山區流竄的二師兄山豬嗅覺可是十分敏銳，往往筍子還沒有冒出來，山豬就已捷足先登，口腳並用將土裡面的鮮筍挖出來吃下肚，今年到現在轎篙竹園仍靜悄悄，不見山豬翻地地表找筍子的跡象。

    前阿里山鄉代表會主席葉秋源說，轎篙竹大量死亡致竹園荒廢，因為產量銳減，這幾年轎篙筍價格看俏，筍農早在筍季前就進行竹園整理，營造適合長筍的環境，但因為今年幾場春雨的雨量都不多，都被乾涸的地表吸收，難以滲入土裡面，因而筍子還是長不出來，期待較大的降雨，僅存的轎篙竹才會有機會長出竹筍。

    轎篙竹園看不到筍子冒出來的跡象。（記者蔡宗勳攝）

    轎篙竹園看不到筍子冒出來的跡象。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播