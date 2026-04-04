兒童節推動生命教育！新北「動保小小兵」上線 餵奶牽繩學責任

動保小小兵學習如何餵奶。（動保處提供）

今（4日）是兒童節，新北市動物保護防疫處於毛寶貝生命教育園區推出「動保小小兵」體驗課程，結合馬年主題特展，並由專業講師與資深志工帶領孩童近距離接觸流浪動物與溫馴「狗老師」。展覽即日起至4月30日止，歡迎民眾及學校把握機會，以透過實際餵奶、牽繩散步及馬匹生命歷程展示，引導孩子從好奇觸摸到理解飼主責任，讓尊重生命的種子在孩童心中萌芽，共同打造友善動物城市。

動保處長楊淑方指出，隨著都會居住限制，許多家庭無法實際飼養寵物，為此特別規劃「動保小小兵」課程，讓孩子在互動中建立與動物的連結。課程由專業講師Summer老師、資深志工及溫馴的「狗老師」共同引導，透過小劇場情境，引導小朋友了解流浪動物、學習幫奶貓狗餵奶、如何第一次跟狗互動。讓孩子們從一開始的緊張與好奇，到逐漸放鬆地伸手觸摸、嘗試餵食，在一次次互動中建立信任，也學會用更溫柔的方式與動物相處。實際牽繩散步的體驗，更讓小小兵們理解「陪伴」與「責任」的意義，不只是喜歡，更是長久的承諾。

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楊淑方表示，園區同步展出「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」，展期至4月30日止。展場中透過圖文與展示，呈現馬匹自出生、成長到接受照護的生命歷程，並介紹日常健康管理與醫療重點，讓孩童驚訝於馬匹精細的照護需求，並認識馬在身心療癒中擔任的重要角色，將課本知識轉化為充滿感受的體驗。

動保處說，動物保護教育須從小扎根，毛寶貝生命教育園區除了常設展與體驗課程，也提供多元毛寶貝照護訓練與寵物相關講座。動保處期許透過家庭共同學習，建立尊重生命的態度，深化社會整體的動物福利觀念。相關課程資訊可至官方網站查詢。

Summer老師透過小劇場，教小小兵如何與動物第一次互動。（動保處提供）

「奶茶」最佳狗老師與孩童互動。（動保處提供）

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