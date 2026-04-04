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    首頁 > 生活

    春遊台南不只賞花 龍湖步道秘境串連連假療癒小旅行

    2026/04/04 08:57 記者洪瑞琴／台南報導
    龍湖步道遠眺嘉南平原。（南市觀旅局提供）

    龍湖步道遠眺嘉南平原。（南市觀旅局提供）

    隨著春意盎然、百花齊放，兒童節與清明節連續假期，台南各地活動熱鬧登場。在賞花、市集與親子活動之外，想避開人潮、走進自然，「秘境系景點」也成為春遊新選擇，其中龍湖步道正是山林療癒亮點。

    龍湖步道位於南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約356公尺，路線好走，林蔭環繞、生態豐富，不論是親子同遊或長輩散步都相當合適。雖然步道不長，但登上高點後，可遠眺嘉南平原遼闊景致，視野開闊、景色層次分明，成為不少旅人心中的「高CP值秘境」。

    龍湖步道也能串聯周邊春季熱門景點，像是鄰近的玉山寶光聖堂，每逢花旗木盛開，粉嫩花海吸引遊客駐足拍照；或順遊龍湖寺參拜祈福，感受山林靜謐氛圍。若時間充裕，也可延伸安排玉井、楠西地區的農遊與露營行程，規劃兩天一夜的深度小旅行。

    今年台南春季活動從學甲蜀葵花海到南化花旗木，再到各地親子與藝文活動遍地開花，而龍湖步道這類低調卻迷人的自然景點，正好為熱鬧行程增添一段放慢腳步的留白時光。

    龍湖步道木棧道適合舒心健行。（南市觀旅局提供）

    龍湖步道木棧道適合舒心健行。（南市觀旅局提供）

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