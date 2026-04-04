竹苗暴雨狂炸！7小時破300毫米 氣象粉專示警

竹苗地區受雨彈侵襲。示意圖（資料照）

今天（4日）受鋒面影響，天氣不穩定，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，竹苗一帶受強對流影響，短短不到7小時已降下超過300毫米的極端降雨，目前已達大豪雨警戒！但雨帶目前開始緩慢南移中。

氣象粉專「觀氣象看天氣」在臉書PO文表示，蠻嚴重的！這種降雨會造成災情，雨帶幾乎卡在苗栗一個晚上！從深夜到現在強對流幾乎呈線性，可以說輻合位置剛好就位於竹苗一帶，為列車效應的情況，短短不到7小時已降下超過300毫米的極端降雨。

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粉專指出，以往比較常出現在梅雨或西南氣流等環境，在春雨鋒面的背景下是不太常見的，春雨一般缺乏在充足的動力條件支持，現在甚至在苗栗八甲等地，還出現破百的時雨量（103.5毫米）！目前已達大豪雨警戒！

粉專直言，好消息是雨帶目前開始緩慢南移中，但雨勢預估仍會持續一段時間！目前正緩慢往南擴展中！

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，竹苗一帶受強對流影響，短短不到7小時已降下超過300毫米的極端降雨，目前已達大豪雨警戒！（圖擷取自中央氣象署）

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