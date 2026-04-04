清水斷崖公路觀景點將重開 台鐵安全改善仍卡關

崇德遊憩區遠眺清水斷崖。（太管處提供）

0403大地震已過二年，舊蘇花公路「和仁至大清水段」也被行政院公告廢線，要欣賞清水斷崖美景的安全地點所剩不多，但近期已有好消息，交通部公路局完成匯德隧道北口石公溪排水箱涵改善，待太魯閣國家公園管理處完成匯德休憩區復建後，就能重新開放。

旅客到花蓮和宜蘭旅遊，要欣賞蘇花清水斷崖和太平洋美景，最佳且安全的兩處地點都在花蓮崇德村的「崇德」、「匯德」休憩區，可停車、有廁所且有寬廣觀景台，是暫停車並欣賞清水斷崖的好地方。

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目前崇德休憩區已經重新開放，剩下匯德休憩區仍封閉，遊客還無法使用。交通部公路局南澳工務段段長劉錦龍說，較北邊的匯德休憩區在2024年凱米颱風期間，因豪大雨導致土石流失，公路局在之後做排水整治，將兩孔排水箱涵擴增到四孔，還有其它疏濬和排洪等工程，都已完工。

劉錦龍說，之後如太魯閣國家公園管理處繼續做休憩區的規劃和復健，全都完成後，匯德休憩區就可望重新開放。

曾有「蘇花公路最美路段」的和仁到大清水路段在今年一月被公告「廢線」，因大地震後加上一連串強烈颱風侵襲，部分路段已經毀損，山壁也不時有落石和坍方，經評估難以完全修復，車輛改走新的蘇花改隧道，既快速又安全。0403大地震也造成台鐵北迴線風險增加，逢豪大雨和地震也會有落石和坍方沖刷到軌道，造成列車停駛。

交通部提出「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，要花費約78億元做短中期的改善，包括增加明隧道、崇德車站南遷等，但因屬新興計畫，經費被國民黨和民眾黨聯手拒審，動工日仍遙遙無期。

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