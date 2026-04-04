太魯閣6大熱門步道 全開放恐到2031年

以現代科技勘災，了解長春祠上方邊坡崩塌情形。（太管處提供）

2年前的4月3日，花蓮外海發生規模7.2強震，太魯閣國家公園和蘇花地區受到嚴重災害，至今僅開放少數遊憩區。太魯閣國家公園當年就轄內最受歡迎的6處步道、景區進行調查，並完成安全評估後，各步道開放時間不同，災情嚴重的可能須到2031年後才能開放，且過往美景「不會再和以前一樣0403大地震後，當年還經歷一連串強烈颱風侵襲，本就是地質敏感區的太魯閣和蘇花地區多次受創，不時有落石、坍方，甚至在去年發生峽谷大理岩崩塌堵塞立霧溪，形成危急的堰塞湖，導致中橫公路部分路段隧道淹水，當地部落緊急撤離。

當年大地震後，太魯閣國家公園園區內崩塌，13人喪生；國家公園管理處針對轄區6大知名且曾受遊客歡迎的步道、景區受損狀況重新評估並研究，建立步道安全初步評估方法並完成先期調查，在確認安全前不能重新開放。

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太管處針對砂卡礑、燕子口、長春祠、九曲洞、布洛灣台地、白楊6處重點步道完成先期調查，就步道災害情形、二次災害可能性及緊急搶修可行性將步道概分為3類，第1類災害規模大，處置困難，無法採緊急搶修；第2類具災害情形，可以工程改善通行；第3類為無嚴重災損或災損低，簡易處理後可通行。

太管處環境維護科科長鄭凱文表示，一條步道會因不同位置及災情分成不同類型，且由於大自然災害難以預測，復原不只是要完成搶通、復建，更重要的是強化工程。

鄭凱文舉例，九曲洞靠近西洞口處，道路多在隧道中，調查著重在隧道未來是否可能再崩塌，評估屬於第3類；東洞口多年未開放路段，因落石嚴重，因此被歸類為第1類，目前九曲洞西洞口該路段已復原，但配合隧道施工，因此仍在管制中暫不開放。

另外，布洛灣吊橋目前也已復原完成，但康芮颱風導致連外道路中斷；長春祠完成搶修，因仍有落石風險，故需增加落石防護設備，另舊台8線部分嚴重落石路段要加蓋明隧道，預定2029年重新開放。

而6大步道景區屬砂卡礑步道受災最嚴重、當時傷亡最多；鄭凱文指出，砂卡礑步道前段有3處在地震後形成較大規模的崩塌，後續又因颱風持續崩塌，屬第1類；後段較無明顯徵兆初步分類為第3類，所以整體復原時間較長。

鄭凱文強調，這6處往昔熱門的步道和景區復原進度不同，損毀嚴重的要等到2031年後才有機會恢復，但「恢復」並不是變得和跟以前一樣，「有些地方已是不可逆了，因此可能調整經營策略」。他強調，國家公園的理念是以保育為主，一切符合生態，且工程可行下進行復原，不會為了觀光而破壞生態。

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