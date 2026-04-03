兒童節連假不想人擠人！台中免費放電攻略一次看

翁明公園貓頭鷹遊戲場有攀岩設施。（台中市府提供）

兒童節連假，親子出遊熱，民眾若不想到熱門景點人擠人，台中市建設局曝免費放電攻略，彙整山線、海線、屯區及市區多處人氣遊戲場，規劃兼具挑戰性與趣味性的親子放電路線，串聯綠地景觀與完善無障礙設施，鼓勵親子就近暢玩，共度兒童節連假。

建設局長陳大田指出，配合親子連假精選8大人氣美樂地公園，打造「山、海、屯、城親子放電路線」，最新啟用的豐原區翁明公園，有吸睛的「貓頭鷹」主題遊戲場，貓頭鷹造型的攀岩設施及滑梯下沙坑是重點；西屯區中央公園飛行美樂地設有全台最長32公尺雙軌滑索及飛行主題設施；南屯區黎新公園打造西瓜造型立體攀爬滑梯；北區豬事圓滿公園以小豬造型攀爬塔深受孩童喜愛；后里區后里環保公園結合環保教育理念，推出「孩籽世界」特色遊戲場，寓教於樂。

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此外，后里森林公園設有搖籃特色遊具及沙坑體驗；梧棲區漁寮運動公園為台中海線首座可戲水的特色公園；太平區馬卡龍公園擁有高達11公尺的溜滑梯遊戲塔與繽紛大型滑梯；大肚區日晷公園結合時間意象設計特色設施與3D彩繪，讓孩子在遊戲中體驗科學與空間概念。

陳大田指出，公園裡的遊戲場域，提升遊戲空間的趣味性與多元性，很適合不想到旅遊景點人擠人的家長帶子女來放電。

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