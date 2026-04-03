為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東瑪家「臺灣原住民族文化園區」連假交管 尖峰時刻只出不進

    2026/04/03 23:11 記者陳彥廷／屏東報導
    路線懶人包。（警方提供）

    路線懶人包。（警方提供）

    屏東縣瑪家鄉「臺灣原住民族文化園區」清明節舉辦「2026童遊原境活動」，內埔警分局預估會吸引許多民眾攜家帶眷到場，祭出尖峰時刻只出不進的措施。

    內埔分局指出，一般遊客車輛都是經由瑪家鄉路幅較狹窄的「風景巷」進入園區，入園車潮集中在早上10點到中午12點，而離去車潮大都集中在下午4點到6點，因此，在往返途中，請用路人發揮耐心，小心慢行，請聽從園區工作人員指揮及疏導。

    警方說，園區內3處停車場約可停放自小客車295輛、大客車25輛、機車67台，若園區停車場即將滿位，員警會與園區人員在「自力路、風景巷口」（瑪家鄉大牌樓下） 管制車輛進入，並引導車輛停放於旁邊的「自力-忠孝路二段」沿線。

    警方說，如車流持續湧入內埔警分局將管制「自力、中山路口」及「忠孝、中山路口」，且全面啟動只出不進措施（不含接駁車），並封閉「忠孝路二段」做為臨時停車場直到交通回復順暢，將由警察廣播電台高雄分台周知動態。

    警方強調，內埔警分局在連假期間，每天早上8點到下午6點編排機巡警力，沿忠孝路、風景巷，到原住民族文化園區入口等易壅塞路段交通疏導，會加強取締周邊路段違規停車，請各位駕駛朋友遵守交通規則。

    瑪家鄉大牌樓。（警方提供）

    瑪家鄉大牌樓。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播