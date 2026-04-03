屏東瑪家「臺灣原住民族文化園區」連假交管 尖峰時刻只出不進

路線懶人包。（警方提供）

屏東縣瑪家鄉「臺灣原住民族文化園區」清明節舉辦「2026童遊原境活動」，內埔警分局預估會吸引許多民眾攜家帶眷到場，祭出尖峰時刻只出不進的措施。

內埔分局指出，一般遊客車輛都是經由瑪家鄉路幅較狹窄的「風景巷」進入園區，入園車潮集中在早上10點到中午12點，而離去車潮大都集中在下午4點到6點，因此，在往返途中，請用路人發揮耐心，小心慢行，請聽從園區工作人員指揮及疏導。

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警方說，園區內3處停車場約可停放自小客車295輛、大客車25輛、機車67台，若園區停車場即將滿位，員警會與園區人員在「自力路、風景巷口」（瑪家鄉大牌樓下） 管制車輛進入，並引導車輛停放於旁邊的「自力-忠孝路二段」沿線。

警方說，如車流持續湧入內埔警分局將管制「自力、中山路口」及「忠孝、中山路口」，且全面啟動只出不進措施（不含接駁車），並封閉「忠孝路二段」做為臨時停車場直到交通回復順暢，將由警察廣播電台高雄分台周知動態。

警方強調，內埔警分局在連假期間，每天早上8點到下午6點編排機巡警力，沿忠孝路、風景巷，到原住民族文化園區入口等易壅塞路段交通疏導，會加強取締周邊路段違規停車，請各位駕駛朋友遵守交通規則。

瑪家鄉大牌樓。（警方提供）

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