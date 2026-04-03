台南平埔原住民族群文化節新營登場 明天舞思愛、黑旋風嗨唱

台南市平埔原住民族群文化節今天（3日）傍晚在新營文化中心前登場，由東山吉貝耍國小帶來開幕演出。（台南市原民會提供）

台南市平埔原住民族群文化節今天（3日）在新營文化中心前登場，由祈福儀式揭開序幕，東山吉貝耍國小帶來開幕演出，為兩天活動注入文化傳承與青年活力，也透過文化節讓族群文化走入大眾生活，實踐多元文化共榮的城市願景。

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran說，「光影相聚」與「樂舞宴饗」為這次文化節主軸，除了透過影像呈現平埔原住民族群與生活故事外，也是藉由直接與民眾互動的樂舞展演與市集交流等文化體驗，讓民眾更加認識及了解台灣文化的多樣性。

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台南市平埔原住民族群文化節以「樂舞共振．原聲雅韻」成果展為活動核心，邀集全國各地原住民族群團隊接力演出。首日演出陣容橫跨多個族群與世代，包括南投縣巴宰族群文化協會與Paka sawsaw巴噶燒燒青年會、高雄的集穡室工坊、屏東的排灣女聲，台南東山吉貝耍國小、西拉雅Onini竹音樂團、西拉雅饒舌歌手Abiki Tamatisyaw，晚間由新生代泰雅族實力派男歌手柏霖PoLin壓軸演出，共同呈現族群文化的多元樣貌與交流能量。

明天（4日）除了台南在地團隊，也邀請高雄大滿舞團等演出團體參與，舞思愛、黑旋風等知名原住民歌手接力登場；新營文化中心同步展出「印象原民．記憶留聲」台南平埔原住民族群影像展，展出到12日。

台南原民市集。（台南市原民會提供）

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