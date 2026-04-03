砍樹救農田！東螺溪欒樹隧道箱涵工程惹議 農民嗆：樹比人重要？

彰化縣政府推動東螺溪環河路二段水閘門及箱涵工程，意外引發生態團體與農民的對立。（記者陳冠備攝）

彰化縣政府推動東螺溪環河路二段水閘門及箱涵工程，今（3日）因需砍除一旁綠色隧道上3棵台灣欒樹，意外引發在地生態教育、環保團體與農民對立。環保志工質疑施工不當恐導致樹木枯死，造成綠色隧道「缺一角」，農民反問「樹比人重要嗎？」雙方一度激烈對嗆，最終在縣議員張春洋協調下，施工改為移植1棵樹，爭議暫告一段落。

農民指出，環河路二段以北河東里約60公頃農地地勢低於東螺溪，長年遇豪雨即淹水，排水問題困擾逾30年，去年在地方民代協助下，終於爭取設置地下箱涵，將積水導入東螺溪改善農損，若工程受阻，農民生計恐再受影響。

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但東螺溪生態教育園區質疑，工程規劃過於草率。園區志工指出，樹木移植前應至少進行半年「斷根」作業，才能提高存活率，廠商未執行相關程序，卻反指應提前準備，令人難以認同，另封路處未見人員指揮，引發用路人不滿，也讓人質疑其專業能力，「如果工程都這樣做，品質怎麼讓人安心？」

園區進一步指出，東螺溪淹水多發生於豪雨期間，當河道水位同步上升時，農田積水難以外排，「就算做了箱涵，也未必排得出去」，且排水機制與水閘門操作方式未見清楚說明，整體效益令人存疑。

現場有居民情緒激動，指責環保志工與園區「覆土害死欒樹、亂倒垃圾」。對此，彰化縣環境教育老師謝文猷、湖埔社區大學執行長林淑玲立即反駁，團隊長期投入東螺溪復育逾15年，推動植樹、農廢再利用及欒樹節等活動，同時協助投入東螺溪水綠廊道等，成果有目共睹，不容抹黑。

林淑玲強調，政府花費鉅資改善東螺溪，好不容易逐步建立起生態與觀光廊道，如今社會對生態議題愈來愈重視，工程單位更應尊重樹木與環境，而非草率處理。

東螺溪水閘門及箱涵工程，將砍除綠色隧道3棵樹木，令當地生態團體不滿。（記者陳冠備攝）

彰化縣政府進行東螺溪環河路二段水閘門工程，封路處未見人員指揮，引發用路人不滿。（記者陳冠備攝）

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