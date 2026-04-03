高雄衛武營「恐龍酷樂園」超逼真 首日爆棚狂吸25萬人

擬真恐龍太吸睛睛，活動首日即吸引25萬人湧入衛武營。（記者李惠洲攝）

高雄市於4月3到6日兒童節連假在衛武營舉辦「恐龍酷樂園」，主打擬真恐龍秀，今天是第一天，吸引25萬人入場，其中，瞬間最多破8萬人，把衛武營的恐龍大草原擠得水洩不通。

恐龍酷樂園首度邀請DINO-A-LIVE團隊海外演出，透過精密機械與專業操演技術，1比1的恐龍以逼真登場走秀與展演，活動前就在高雄火車站快閃演出，就像真的恐龍活過來一般，不少目睹民眾驚豔不已。活動也在網路社群平台發酵，今天連假首日，民眾湧入爭看恐龍秀，園區的恐龍裝置也因會動、會發出聲音，連拍照都大排長龍，原訂3月底歇業的夢時代恐龍探索樂園也跨界參與，將場館內恐龍帶到現場展出。

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高雄市教育局指出，結合展演、教育與互動體驗的「恐龍酷樂園」，除了打造「恐龍大草原」，設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，現場也規劃「小恐龍探險家」闖關活動與超過百攤的恐龍主題市集，活動也攜手富邦文教基金會合作，引進人氣親子IP，包含「虎姑婆和他的朋友」、「MOMO家族童樂會」及「momo mini 親子電影院」，並設置「虎姑婆主題區」與「小老闆二手市集」，要給小朋友們度過充滿驚喜與想像的兒童節。

民眾搶看擬真恐龍演出，園區戶外大草原全是人。（高雄市教育局提供）

頭尾會動並發出聲音的恐龍裝置，讓民眾相當驚豔。（記者許麗娟攝）

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