「這是台南？」百年運河變金色夢幻光河 網呼：美到不拍不行

空拍視角展現夢幻運河。（沈統斐提供）

台南運河百年光影藝術點亮，璀璨夜景讓不少民眾驚呼：「這是台南嗎？美極了！」金色光影沿著河岸流動，宛如夢幻流域，不僅吸引市民夜間散步觀賞，也迅速成為台南最新的網美打卡熱點。

台南運河自1926年4月通航，今年迎來百週年紀念。南市府藉此契機推動運河景觀再造，除優化人行步道與整體水岸環境外，也導入光環境藝術設計，讓歷史河道在夜間展現嶄新面貌，重新喚起城市與運河的歷史記憶。

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此次光環境以藝術點亮城市水岸空間，呈現台南邁向親水城市的發展願景。設計團隊規劃3大燈光藝術裝置，包括「光流百年」、「運河織光」與「光蘊平安」，透過光影變化與空間設計，將運河百年歷史脈絡與當代藝術創作相互融合。活動展至6月30日止，每日晚間6時至9時點燈，民眾可在夜晚漫步河畔，欣賞全新的運河光影景致。

空拍達人沈統斐在社群平台釋出台南運河亮點的首支空拍影片，從高空俯瞰，運河宛如城市版「愛麗絲夢遊仙境」，金色光帶蜿蜒，畫面夢幻迷人。影片曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言：「夜色好吸引人！」「這是台南嗎？」「兒童節連假衝一波」、「美得不像畫」，再度掀起一波運河夜遊熱潮。

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台南運河百年光影藝術，點亮城市夜景。（沈統斐提供）

迎接台南運河開通百年，河畔景觀再造。（記者洪瑞琴攝）

「光蘊平安」以竹編舟體結合水下光影，喚起過往運河生活記憶。（南市府提供）

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