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    首頁 > 生活

    台南運河百年慶典 「大員盛場」特色市集熱鬧開張

    2026/04/03 21:07 記者洪瑞琴／台南報導
    台南運河畔光影藝術，增添迷幻夜色。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河畔光影藝術，增添迷幻夜色。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河開通滿百年，運河畔今（3）日起推出「大員盛場」特色市集，結合光影藝術、在地美食與文創攤位，也為兒童節連假首日增添歡樂氣息。台南市副市長葉澤山出席開幕活動，現場發放限量「即享券」，吸引民眾排隊領取。

    葉澤山說，台南運河自1926年開通以來，承載城市珍貴歷史記憶，曾是重要運輸水路，也一度淪為家戶排水的臭水溝。歷經市府整治與復育，運河如今水質清澈、魚群悠游，重現昔日水岸風光。這次透過燈光展演、音樂會、龍舟賽等活動，將運河打造為結合文化、休閒與觀光的特色場域。

    經濟發展局說，「大員盛場」市集設於國平路與慶平路口（維悅酒店對面）運河沿岸，4月3日到5月3日，每逢假日下午4點到晚間8點登場。市集匯聚在地品牌、特色美食、甜點與咖啡，並結合音樂表演與互動遊戲，提供民眾沉浸式體驗。現場打卡上傳臉書還可兌換「即享券」，提升參與樂趣。

    活動同時規劃3大燈光藝術裝置，「光流百年」、「運河織光」與「光蘊平安」，打造具辨識度的夜間地景。後續還將串聯在地伴手禮業者推出集章活動與優惠，帶動周邊商圈經濟效益，也持續活化運河水岸空間，規劃婚禮、聚會等多元活動，讓運河成為城市文化與休閒的新亮點。

    台南運河畔「大員盛場」特色市集今天開市。（台南市政府提供）

    台南運河畔「大員盛場」特色市集今天開市。（台南市政府提供）

    台南市副市長葉澤山發放限量「即享券」，吸引民眾排隊領取。（台南市政府提供）

    台南市副市長葉澤山發放限量「即享券」，吸引民眾排隊領取。（台南市政府提供）

    連假首日，「大員盛場」市集吸引民眾逛熱鬧。（台南市政府提供）

    連假首日，「大員盛場」市集吸引民眾逛熱鬧。（台南市政府提供）

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