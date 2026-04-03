怕怕！14隻浪浪彰化鹿港老街流竄 公所：將進行誘捕

鹿港老街周邊出現14隻流浪狗。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

鹿港老街是全國熱門景點，周邊年吸超過2000萬人次的觀光客，今天卻傳出至少14隻流浪狗大軍，在老街一帶的桂花巷藝術村遊盪，令人心驚膽跳。鹿港鎮公所表示，將會進行誘捕，連假期間也會加派人手巡邏。

鹿港民眾表示，這真是太可怕了，去年就傳出流浪狗大軍躺在鹿港鎮體育場旁的兒童遊戲沙坑上曬太陽，還有成群出現在鹿港溪一帶，今天則是出現在遊客最多的鹿港老街周邊，也就是桂花巷藝術村旁的綠地，有人還直擊，這群流浪犬原本是在文開國小裡頭，衝出來的時候，小朋友都快嚇死了。

請繼續往下閱讀...

民眾強調，鹿港鎮有好幾群的流浪狗，上回因為出現在體育場附近，公所就以鐵籠進行誘捕，才讓浪浪少了一些，但最近又出現成群結隊，不只是鹿港老街周邊，嚇壞老弱婦孺，觀光客也驚呆了，因為不是一、兩隻，而是14隻以上，嚇到人人閃退。

有民眾指出，彰化和美日前才傳出有10多隻狗狗會追咬路人，後來又有埤頭老婦被狗狗追咬成200多個傷口，都讓人怕怕，鹿港一再傳出浪浪躺在公園，出現在觀光熱點，這對鎮民的安全，以及觀光發展，都是一大威脅。

鹿港鎮公所強調，將會進行誘捕，並在連假期間會加派人手巡邏，避免讓浪浪結群出現，還給鎮民與遊客安寧的空間。

鹿港老街周邊出現14隻流浪狗。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法