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    首頁 > 生活

    「塑膠袋之亂」查緝囤積塑膠袋 花東店家「突然環保」

    2026/04/03 19:24 記者劉人瑋／台東報導
    台東著名小吃業者貼出公告要求客人自備環保袋。（業者提供）

    台東著名小吃業者貼出公告要求客人自備環保袋。（業者提供）

    受中東情勢影響，國內各地出現塑膠袋短缺情況，花東地區業者特別是食品小吃終端市場更是有感。花蓮有店家上週被台南產地告知需「自備塑膠袋來裝魚肚」，店家採購大批保鮮盒裝回魚肚後重複利用。台東名店同樣告示、要求顧客自備環保袋，不少熟食業者不再使用一次性包裝。

    花蓮車站附近一間小有名氣的小吃店，以提供新鮮虱目魚肚出名，但如今連上游供應虱目魚肚的養殖戶到魚販都稱「自備塑膠袋」，店老闆只好大量收購保鮮盒，上週起，供貨商陸續帶著一袋袋保鮮盒給店家。業者此後帶著大批保鮮盒到台南裝回新鮮魚肚回花蓮烹煮，保鮮盒又可重複利用。

    台東知名店家「客來吃樂」也貼出公告，要求顧客自備塑膠袋或環保袋，最好都能重複使用，甚至只買1、2碗者，業者還會建議顧客「乾脆放機車置物箱或腳踏壂」。業者表示，塑膠袋從上週已漲了約3成，因售價低還能接受，但有些店家已標明，提供塑膠袋要收費，有些本要收費的店家因此再漲一元「連自己經營餐飲業，在外吃飯也感受到塑膠袋漲價」。

    目前熟食業者的塑膠袋上游供貨商也成配給制，每店限購額度，買完就需再等下批塑膠袋到貨才能再買。警方與縣府今前往市場、賣場及地方塑膠加工小廠查緝是否有囤積趨勢，迄今未發現嚴重情節。

    台東著名小吃業者貼出公告要求客人自備環保袋。（業者提供）

    台東著名小吃業者貼出公告要求客人自備環保袋。（業者提供）

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