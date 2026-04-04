專題2-2》除了「米街」還有什麼？跟著「美味」舊地名吃點心

福樂屋的柿子大福。（記者王捷攝）

清領時期福建移民將米文化帶到府城，點心也因米而生，例如台南大福的先驅福樂屋、專營茯苓糕的林家茯苓糕，以舊地名「檨仔林」當招牌的阿全碗粿，歷史悠久且與米文化相關。

福樂屋的創辦人朱水源年輕時曾到台北做西點學徒，他的師父曾是蔣中正的點心師呂有勇，出師後在百樂冰淇淋當西點師，分店開到台南時，一面兼做西點原料業務還要做麵包，大概五十年前，跟原物料廠商去日本交流，當時大福正在日本流行，看到日本人打麻糬，原物料也相同，就想著自己要創業。

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當時朱水源斥資兩百萬買了打麻糬的機台，原在忠義路與民生路開店，結果遇到道路拓寬，才移到現址，沒想到又遇上道路托寬工程，但當時沒人做大福，生意才沒受影響，現在店面已傳給二代兒子朱育德接班，但自己還是會常來店裡。

日治時期已不見米粉街，但日治初期舊地圖仍可見米粉街附近的古地名「檨仔林」，現今司法博物館的位置還曾有間「檨仔林廟」，直到一九○七年連古地名也消失改為台南神社。阿全碗粿仍以舊地名檨仔林作為招牌營業至今，員工只知道店鋪經營很久，戰後政府建立友愛市場時，曾經進駐市場內擺攤，後來才出來開業。

過去的茯苓膏街，現已成了自強街巷內的住宅區，茯苓「膏」更少見，但在國華街仍有專賣茯苓「糕」的林家茯苓糕，該店在一九四一年創業，據說創辦人是向一位外省老兵學製糕，糕體以糯米製作，目前由第三代接班。

林家茯苓糕的綠豆餡茯苓膏。（記者王捷攝）

檨仔林阿全碗粿。（記者王捷攝）

檨仔林阿全碗粿原在府前路與忠義路口，也就是舊地圖檨仔林的位置，但2018與2025年一次被車撞進攤內、一次火災，現在搬到友愛街內暫時營業，等今年店鋪整理完後才會搬回原址。（記者王捷攝）

約1941年創業的林家茯苓糕，目前傳至第三代。（記者王捷攝）

創業超過五十年的福樂屋，不知道店鋪附近有以麻薯命名的舊地名。（記者王捷攝）

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