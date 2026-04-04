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    首頁 > 生活

    專題2-1》「米街」還有什麼？台南三個「美味」地名

    2026/04/04 11:00 記者王捷／專題報導
    米粉街的大約位置在忠義國小校內。（記者王捷攝）

    米粉街的大約位置在忠義國小校內。（記者王捷攝）

    台南以小吃聞名，很多人知道新美街過去因米市興盛舊稱「米街」，而台南還有三個舊地名，與麻糬、米粉與現在少見的茯苓膏等美食有關，證明台南人從清代就有餘裕吃點心。

    清代府城街道常以產業聚落命名，例如一八七五年的地圖，被歷史學者稱為「台灣第一街」的民權路二段，曾是商業核心，後方有條用麻糬命名的「麻糍巷（音同慈）」，現在的位置大概是阿霞飯店後方。

    麻糍街附近有專賣大福的店家「福樂屋」，創辦人朱水源今年七十八歲，已忘了何時創業，但差不多是在五十多年前，只是他不曉得現址附近曾有條以麻薯命名的舊地名，到現址營業全是意外。

    福樂屋除了賣麻糬、冬天也賣元宵，朱水源說，以前政府機關公務員很多外省人，看他做麻薯就問能不能做元宵，有人愛肉餡，有人愛吃桂花餡，曾一次做了十多種口味，現在已傳給二代兒子朱育德接班。

    觀光客常去的景點，台南美術館二館，曾是一片芒果林，舊地名稱「檨仔林」，附近還有條「米粉街」，約在忠義國小內，現已消失，加工後再從一旁的「牛車路」送進府城。

    米粉現在已不是罕見的點心，難有代表性的小吃，不過美術館旁的阿全碗粿仍以舊地名「檨仔林」當招牌，戰後政府建立友愛市場時，曾經進駐市場內擺攤，後來才出來開業。

    今年重建完成的台南成功國小，在清代曾是最高的行政中心「台灣縣署」，在旁邊有條「茯苓膏街」。茯苓常被中醫視為滋補藥材，不是百姓容易端上桌的點心，可能因此才會在官府前販售。

    過去的茯苓膏街，現已成了自強街巷內的住宅區，國華街仍有專賣茯苓「糕」的林家茯苓糕，該店一九四一年創業，創辦人是向一位外省老兵學製糕，目前由第三代林抒汎與丈夫接班，是台南少見的茯苓糕店。

    現在講起台南小吃，許多人會脫口牛肉湯，但過去阿舍才有餘裕消費的米製點心沒消失，只是跟著三個「美味」地名一樣，成為容易被遺忘的日常，但舊地圖悄悄的把府城口味留到現在。

    麻糍巷的大約位置。（記者王捷攝）

    麻糍巷的大約位置。（記者王捷攝）

    現在的茯苓膏街大約位置。（記者王捷攝）

    現在的茯苓膏街大約位置。（記者王捷攝）

    米粉街約從忠義國小貫穿忠義路二段到現在的台南美術館二館，一旁的府文廟就是孔廟，左下方有牛車路，可通往府城各大城門。（翻攝中研院資料）

    米粉街約從忠義國小貫穿忠義路二段到現在的台南美術館二館，一旁的府文廟就是孔廟，左下方有牛車路，可通往府城各大城門。（翻攝中研院資料）

    茯苓膏街約在自強街六十二巷，在縣城隍廟旁，下方是台灣縣署，約在現今的成功國小，地圖左邊就是米街。（翻攝中研院資料）

    茯苓膏街約在自強街六十二巷，在縣城隍廟旁，下方是台灣縣署，約在現今的成功國小，地圖左邊就是米街。（翻攝中研院資料）

    麻糍巷約在忠義路二段八十三巷，阿霞飯店的後面，天君廟是天壇。（翻攝中研院資料）

    麻糍巷約在忠義路二段八十三巷，阿霞飯店的後面，天君廟是天壇。（翻攝中研院資料）

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