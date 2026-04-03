0403地震2年 花蓮飯店還在虧、觀光火車頭太魯閣仍待復原

今年2月開放的千里眼山步道，三角點海拔1624公尺是知名「砂卡礑三雄」之一，可欣賞太平洋無敵海景，部落歡迎各級學校舉辦登山體驗，幫忙部落觀光產業。（太管處提供）

0403地震今天滿2年，不過花蓮仍因天災地震給人的印象，觀光業未見起色，飯店退場或轉型20多家，國際級景點太魯閣峽谷是花蓮觀光業火車頭，目前峽谷段多個知名步道如砂卡礑、燕子口、白楊、布洛灣全部封閉中，即使去年就開放的同禮步道及立霧山，遊客量也只回復到地震前的5成，更深處的大同部落更只有1成。

2024年0403地震達芮氏規模7.2，花蓮地區最大震度6強，是台灣自從921地震後最大地震，造成18人罹難，蘇花公路崇德一帶大量山體滑落揚起沙塵等驚悚新聞畫面，仍留在人們腦海中，太魯閣國家公園內受損慘重，其中砂卡礑步道至少6人在健行時直接被土石掩埋，2人至今找無遺體。

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地震後經過2年休養生息，國家公園花4.5億元經費修復，目前開放的風景區包括大清水、崇德、得卡倫步道、大同大禮步道、立霧山、千里眼山、以及太魯閣遊客中心均開放，天祥附近的綠水步道、塔比多及祥德寺步道也有局部開放，遊客量已逐漸回流，相較於地震前每月平均近30萬遊客數，太魯閣災後最慘時每月遊客只剩7萬人，現在每月12至14萬人，已逐漸回流。

太管處長劉守禮說，今年明年的修復重點在布洛灣聯外道路、山月村重建、白楊步道以及長春祠的安全強化工程，然長春祠工程最快也要2029年才能全部開放；至於砂卡礑步道、錐麓古道等，要恢復到完全還須長期規劃。

同禮部落自然生態自治協進會成員李慧蓮說，大同大禮部落觀光去年已經開放，現在大禮的遊客約回流5成，走小百岳立霧山、上立霧山觀景台的遊客較多，大同部落則只有1成。她說，大同部落現在因砂卡礑步道不能走，只能砂卡礑林道原路來回，遊客往往嫌遠，會到大同住宿的以登山客為主，今年國家公園與部落一起合作修復往千里眼山的步道，千里眼山海拔比立霧山更高，可以見到無敵太平洋海景，雖然不是百岳仍然值得造訪，也歡迎學校舉辦登山體驗活動，幫助部落觀光產業！

地震前花蓮旅館平日住房率5、6成，假日8、9成甚至一房難求是常態，花蓮觀光旅館商業公會理事長張琄菡說，地震前花蓮旅館沒有虧錢的，只有賺多賺少而已，但是地震後大家都虧，差異在虧多或虧得少，震後即使有連假，住房最多3成，造成135間會員旅館有12家停業或退場，如加上非會員旅館，停業家數超過20家，去年光復堰塞湖災害後，中南區也傳出業者要轉售。

今年清明連假頭2天，花蓮住房率回歸到6成5，已比去年同期好很多。張琄菡提到，最近縣府在花蓮舉辦包括全國少年盃足球、跆拳道等比賽，對於挹注住房率確有助益，希望可多多舉辦這類全國性甚至國際賽事，對挹注觀光住房會比較有效率。

九曲洞步道0403地震後至今2年仍封閉，要重新見到鬼斧神工的奇景還需要時間。（資料照，記者花孟璟攝）

長春祠因為步道受損、禪光寺入口至台8線舊路上方蝕溝、崩塌需要治理，全部園區開放要等到2029年。（記者花孟璟攝）

太魯閣國家公園台8線入口地標「太魯閣牌樓」，今年已重新上妝迎接遊客。（太管處提供）

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