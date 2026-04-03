北市也爆土方之亂！陳宥丞爆土方「全堆路旁」基礎工程大停擺

台北市議員陳宥丞批評堆積土方有礙市容觀瞻。（記者孫唯容攝）

台北街頭近期出現大量公共工程挖掘後「土方」放置街頭，佔用停車格、人行道成為公安隱患，土方內更出現滿滿垃圾，有礙市容觀瞻。民眾黨籍議員陳宥丞表示，由於台北市府向新北市府申請「台北港」成立臨時暫置場遲無下文，棄土無處可去被放置路旁，北市許多基礎工程建設都受到影響，無法進行作業，雙北合作不該淪為口號，北市本身也應協調出公用地，有條件接受土方暫存。

陳宥丞指出，北市許多工程已暫停，城市建設根本當機，他舉例，像是內湖的大湖山莊街側溝更新工程，由於土方無法運出，須等到4月底看有沒有辦法解決，還有台北市公運處全新的公車站牌，去年已經取得台電的路證准許通電，但是公運處卻不敢讓包商開挖，原因也是土方無法運出去。內湖有社區需要邊坡搶修，技師緊急建置擋土牆，但是工程執行到一半，包商卻喊卡，因為土方就堆在社區門口運不出去。

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內湖五分里五分街14巷，鄰近東湖市場，現場路面、停車格也堆放土方，不斷有民眾陳情。當地里長王海枝指出，該土方已堆積兩週都無法處理。陳宥丞表示，現場人行道工程好不容易完成，鋪面也相當乾淨，豈料土方堆在了行人必經的地方，影響無障礙通行，部分甚至堆到馬路上，兩車道變成一車道，內部更堆滿垃圾，有礙市容。

陳宥丞提到，捷運東環段也出現隱憂，即便目前尚在連續壁工程階段，土方量還能勉強在工區內「消化」，但隨著工程進度推進，未來出土量將是現在的數十倍，去化問題不解決，內科交通的救命繩會被土方給勒斷。

陳宥丞表示，他得到消息是「台北港」成立臨時暫置場，最快也要等到4月底才可能有轉機。不過他認為，雙北應共同協商備援機制，北市也不應將全部成本附加於新北，北市府應協調出「公用地」，在不影響民眾、環境下，有條件接受土方暫存，讓建設可以持續，可以讓台北市的環境不成為「第三世界」景象。

北市工務局指出，北市公共工程多屬大型工程，產出的剩餘土石方，皆送至台北港收容填土為原則，目前出土作業未受影響，工程仍依序推展；僅部份小型工程，如人行道更新等，因受工區場地限制，無法於敲除後，立即現地分類處理，故略有影響出土作業，將持續改進施工流程因應。

捷運局表示，捷運工程出土土方量多，多為可再利用資源，依照中央土石方處理相關規定，優先以土石方交換資源利用方式辦理，並以專案額度，以符合收土的規格，送至台北港再利用，目前運作皆順利。市府也成立專案，例如檢討土方的分類內容與規格與中央最新規定一致，以利土方媒合去化，優先在捷運工程各標間進行土方媒合。

公運處指出，委託廠商目前已完成相關作業，因出土量小，可將棄土載運至合格土資場，預計清明連假過後可進行候車亭接電工程施作。

土方堆積在停車格上。（記者孫唯容攝）

土方內出現大量垃圾。（記者孫唯容攝）

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