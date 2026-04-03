「H7流感」個案康復出院 疾管署：屬低病原病毒、感染源待釐清

疾管署發言人曾淑慧（左起）、農業部防疫署副署長傅學理、疾管署署長羅一鈞與疾管署醫師林詠青舉行記者會，針對國內檢出首例本土H7新型A型流感病例進行說明。（記者陳志曲攝）

國內近日爆發首例本土H7新型A型流感病例，個案為彰化一名禽畜從業者。疾管署今（3日）公布，該名個案經治療後病況持續好轉，且連續檢驗結果均為陰性，已於今日解除隔離並出院返家休養，後續接觸者將持續健康監測至4月6日。

疾管署副署長曾淑慧指出，該案為國內首例本土人類感染H7亞型新型A型流感病例，經進一步針對3月27日採集之痰液檢體進行基因定序，確認病毒型別為H7N7，屬低病原性禽流感病毒（LPAI），未檢出抗藥性相關突變，對現行抗病毒藥物仍具敏感性，整體風險評估為可控，民眾無須過度恐慌。

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她表示，已依據國際衛生條例（IHR）完成通報，透過聯繫窗口將此例本土H7N7新型流感病例通報世界衛生組織（WHO），以利國際疫情掌握與合作。

曾淑慧說明，H7病毒並非新興病毒，自1959年以來全球已累計超過90例人類感染病例，多數發生於2003年前的歐洲地區，僅有1例死亡案例，其餘多為結膜炎等輕症。2013年義大利也曾通報3例輕症個案，此後雖未再有人類病例，但病毒仍持續在禽鳥間傳播與演化。

曾淑慧指出，此次國內檢出之H7N7病毒，經基因分析顯示，與10至20年前歐洲人類病例已有明顯差異，反而與國內長期於野鳥監測中檢出的H7病毒較為接近，且未發現增加禽傳人能力的關鍵突變，顯示仍屬一般禽源病毒，研判為偶發禽傳人事件。

她進一步說明，國內長期針對禽流感進行監測，農政單位每年於禽場監測約1300場次，並針對野鳥排遺採集約6000至7000件檢體。自2015年至今，禽場僅於2019年檢出1例低病原性H7病毒，但野鳥排遺中每年皆可檢出零星H7病毒，顯示該病毒在自然界中持續存在。

在感染源調查方面，曾淑慧表示，目前仍在釐清中。衛生單位已完成接觸者採檢與健康監測，家人檢驗結果均為陰性，另有1名出現症狀的醫護人員檢驗亦為陰性。整體而言，尚未發現人傳人跡象，社區中也未出現持續性傳播。

她指出，感染來源可能與野鳥或禽場環境有關，但仍需進一步比對病毒基因序列與環境檢體，才能確認最終來源，不排除感染源最終仍可能無法明確判定。

疾管署強調，目前個案已解除隔離並出院，顯示疾病可透過早期診斷與治療有效控制，整體疫情風險仍在可控範圍內。未來將持續追蹤接觸者健康狀況，並與農政單位合作擴大禽場及野鳥監測，以強化人畜共通傳染病的風險評估與防治。

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