明天國道10路段易塞車 高公局祭匝道封閉、高乘載管制

明天清明連假第二天，國道交通量會達平日年平均的1.3倍，預估10處路段易塞車，有匝道封閉和高乘載管制。圖為今早的重慶北路交流道。（記者塗建榮攝）

明天（4日）是清明節連續假期第二天，交通部高速公路局預估，明天國道交通量會達平日年平均的1.3倍，預估國道有10處路段易塞車，並有匝道封閉和高乘載管制。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統、仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量5時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。

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高公局說，明天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局指出，今天下午12時30分，國1南向328.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午12時41分排除，造成後方車流回堵3公里；13時40分，國1南向206.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中線車道，於下午13時56分排除，造成後方車流回堵4公里；14時44分，國1南向316.7公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時40分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

另外，交通部公路局也指出，公路局預估明天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，在銜接高速公路部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3快官及霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統。

在省道主要幹道部分，易塞車路段包含台61線鳳鼻至香山及竹南至玄寶大橋路段及台61線中彰大橋；在觀光風景區周邊路段，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊路段及台9線礁溪路段等。

公路局提醒，清明連假期間，公路局也推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折。依據目前預售情形，西部國道客運尚有50.89%空位，東部國道客運尚有39.56%空位。#

清明連假第二天，高公局預估國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第二天，高公局預估國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第二天，高公局預估國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第二天，高公局預估國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第二天，高公局預估國道易塞車路段。（高公局提供）

清明連假第二天，國道管制措施。（高公局提供）

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