國際景點穿乞丐裝？台中高美濕地美堤街補丁滿地 騎士憂「犁田」

高美濕地「美堤街人本環境及景觀改善工程」，路面多處補丁。（記者張軒哲攝）

高美濕地是台中知名景點，木棧道周邊的美堤街是遊客聚集處，但去年美堤街開始施工，路面顛簸不平，短短數百公尺出現多處補丁，引起用路人抱怨，大嘆國際景點道路宛如穿上乞丐裝。台中市府指出，整體工程預計7月完工，請民眾體諒。

近年藍綠民代皆爭取美堤街整體景觀改造，除了陽光公廁一日舉行開工儀式，目前台電及中華電信已完成纜線下地作業，但路面多處補丁，影響行車與觀瞻，有機車騎士反映很怕「犁田」，汽車駕駛則抱怨顛簸難行。

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台中市議長張清照表示，美堤街為通往高美濕地的重要道路，為避免施工影響道路順暢，應儘量縮短工期，並整合管線單位同步施工，減少多次施工狀況。

市議員楊典忠表示，高美濕地沒有一個主責機關時，市政府就當作偏鄉地區的設施處理，去年高美濕地幾乎一整年都有工程單位進出施工，美堤路像蜘蛛網顛簸不平，市府真的有把高美濕地當作一個國際觀光景點經營管理，是不可能讓這樣的事情一再的發生，簡直是國際級的笑話景點。

台中市府表示，「美堤街人本環境及景觀改善工程」改善範圍自遊客中心至高美路，全長約730公尺，工程總經費為2390萬元，內容包括新設2.2公尺寬實體人行道、辦理電桿下地、加強植栽綠美化及道路燙平作業。台電及中華電信已完成纜線下地作業，道路舖面先進行臨時性修復，人行道工程同步施作中，後續將於人行道完工後辦理道路燙平。

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