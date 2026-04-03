高雄衛武營恐龍出沒 美魔女「遛雞」笑稱「來祭祖」

戴小姐抱著羽毛奶茶色的寵物「小奶雞」來看恐龍兼「祭祖」。（記者許麗娟攝）

高雄衛武營兒童及清明節4天連假舉辦「恐龍酷樂園」活動，今（3）日首日即吸引破萬人潮，其中1名遊客戴小姐推著寵物車帶著飼養的寵物雞來看恐龍，她笑稱，相傳雞是恐龍演化而來，所以是帶她的寵物雞來「祭祖」。

戴小姐飼養2年多的寵物「小奶雞」體形相當壯碩，她說，自己從事雞、鵝救援近5年，主要是收養一些流浪被丟棄的雞，尤其被丟掉用來祭祀的「開光雞」，至今已救了600多隻並安置。

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戴小姐說，「小奶雞」當初被她救時僅約15天大，體重約60到70公克，非常小，飼養至今2年多，已有5公斤重，和其他毛小孩一樣，戴小姐也幫「小奶雞」穿腳套，背著小背包，還有專屬的寵物車，「遛雞」時相當吸引旁人目光。

「小奶雞」是約15天大時遭丟棄，被戴小姐救援後飼養至今2歲多已有5公斤重。（記者許麗娟攝）

「小奶雞」還有專屬的寵物車，相當逗趣！（記者許麗娟攝）

擬真恐龍秀6隻恐龍齊登場。（記者李惠洲攝）

高雄衛武營恐龍酷樂園，首日即吸引上萬人湧入看恐龍。（記者許麗娟攝）

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