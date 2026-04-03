週六雨神同行！西半部留意強降雨

週六各地降雨機率高。（資料照）

氣象署指出，週六（4日）因鋒面影響天氣不穩定，各地降雨機率高，尤其西半部地區須注意短延時強降雨、雷擊，外出請記得攜帶雨具。

中央氣象署預報，週六凌晨開始西半部陸續就會有陣雨或雷雨，白天之後東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，整體來說，各地降雨機率都高，尤其西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，由於降雨明顯，中部以北及東北部天氣較涼，白天高溫約23到25度，其他地區高溫也會下降些，約26到30度，至於各地低溫約19到23度。

離島天氣：澎湖，陰短暫陣雨或雷雨，23至27度；金門，多雲時陰短暫陣雨或雷雨，16至23度；馬祖，多雲短暫陣雨或雷雨，15至18度。

關於下週天氣預報，天氣風險公司指出，下週日至下週二天氣仍不穩，下週日鋒面通過後環境水氣仍多，且下週日夜晚至下週一受到另一波鋒面接近影響，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲偶雨天氣，午後山區局部短暫陣雨多留意；下週二鋒面通過，中部以北及東北部地區及山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部有短暫陣雨偶雷雨。

紫外線指數方面，週六台東縣指數偏高，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週六鋒面影響，受降雨洗除作用影響，全台擴散條件佳；馬祖及金門有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、中部、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週六中部以北及東北部，白天高溫約23到25度，其他地區約26到30度，各地低溫約19到23度。（擷取自中央氣象署網站）

週六台東縣紫外線指數達到過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週六馬祖及金門有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、中部、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法