連假路況即時分流 屏東推「智慧交通」助出遊更順暢

屏東縣交通智慧運輸中心持續優化。（屏東縣政府提供）

因應觀光發展及大型節慶活動帶來的人車潮，屏東縣政府交通智慧運輸中心系統優化，服務範圍擴大到東港、新園及小琉球等觀光熱區，強化海陸運輸資訊整合，透過CMS資訊看板、停車場與船班動態整合，導入「屏東Go好玩」App，民眾在進入觀光區前就可掌握即時交通狀況，出遊更順暢。

屏東縣政府交通旅遊處說，智慧運輸中心已成為交通治理的重要中樞，尤其在連續假期及大型活動期間，透過事前預測與現場調度，才能有效進行人車分流，提升整體移動效率。

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交旅處指出，以清明連續假期、台灣祭為例，智慧運輸中心透過「事前預測、活動應變、事後分析」3階段機制交通調度。活動前運用歷史數據分析人潮來源與交通需求，提前規劃分流路線與接駁策略，活動期間透過CCTV影像與AI辨識即時掌握人車流狀況，結束後則彙整數據建立分析模型，作為後續改善依據。

今年的屏東三大日音樂節4月10日至12日登場，活動主要場域為屏東縣立體育館周遭，當現場人車湧入，活動主停車點仁愛停車場接近滿位時，中心即通報活動單位及警察局啟動疏導機制，引導車輛轉往信義或幸福等替代停車場。在屏東體育館前勝利路及屏東公園太平洋公園路與中華路交叉路口，設有AI車流與人流偵測系統，當人流接近場域負荷上限時，即透過警廣、網站、App及CMS同步發布資訊，提前分流。

交旅處長黃國維說，屏東縣交通智慧運輸中心採分期推動，第一期建置基礎監控與資料整合平台，第二期強化觀光熱區及重要節點交通導引能力，未來第三期將擴大全縣CMS建置計畫，新增東港新園兩座及屏東縣CMS建置工程新設24座，屆時全縣共達39座，提升交通資訊即時性與覆蓋範圍。

屏東縣交通智慧運輸中心可透過監控即時進行人車分流。（屏東縣政府提供）

屏東縣在主要幹道設置資訊可變標誌（CMS），提供用路人路況、停車等交通資訊。（屏東縣政府提供）

民眾使用屏東GO好玩APP掌握即時交通資訊。（屏東縣政府提供）

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