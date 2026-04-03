樂生療養院歷史建築斥資整修 結合文化與歷史地景亮點

樂生療養院舊院區，斥資10.7億元進行整治，如今接受團體預約參觀。（樂生醫院提供）

創立於1930年衛生福利部部樂生醫院，在日治時代名為「台灣總督府癩病療養樂生院」，院區王字型建築群空間規劃，乘載當年傳染病患收容歷史，經文化部評定為世界遺產潛力點之一，行政院於2017年核定「樂生園區整體發展計畫」，斥資10.7億元整修，已於去年底完工，接受機關團體預約參觀，是北台灣少數結合文化與歷史的地景亮點。

樂生醫院院長王偉傑表示，早年認為漢生病無藥可治且高傳染性，採取強制收容、絕對隔離政策，國府治台後採取同樣模式管理，一直到治療藥物發明才改變，病人飽受神經痛之苦，宗教因此成為重要心靈寄託，目前樂生園區佇立天主教、佛教、基督教三大宗教建築，是保存完整且仍在使用的歷史瑰寶，也是樂生園區一大亮點。

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王偉傑說，樂生舊院區被指定為新北市文化景觀與歷史建築，行政院也遴選為台灣世界文化遺產潛力點，園區現有14名院民居住，安居共融，下一階段預計在王字型建築成立漢生病人權史料館，活化珍貴的文史資料與地景，在保障院民老年照護的基礎前提下，將樂生敞開，讓這一段醫療公衛歷史更爲人所知。

院民回憶，早年以為大風子樹提煉的油可治療漢生病，管理單位會將油注射到患者靜脈，有患者回憶當要不斷揉開注射地點，否則就會潰爛，但後來證明根本沒有任何療效。

樂生舊院區坐落於新北市、桃園市交界山坡上，佔地近30公頃，樂生園區計畫經費約10.7億元，修繕範圍包含樂生醫院舊院址王字型建築、院民公共空間建築共計62棟與周邊道路。

王字型建築是三進式主院區，第一進因台北捷運新莊線施工重組，但仍盡量保留日治時代的檜木及磚牆結構；王字型建築窗戶採用罕見平衡錘窗，每個窗戶左右各設置隱藏構件，因為錘子的重量與窗的重量相等，上下開闔的窗戶拉到哪裡就停留到哪裡。

「台灣總督府癩病療養樂生院」成立於1930年，國民政府來台後，改為省立樂生療養院。（記者謝武雄攝）

樂生舊院區的佛堂，是當時許多漢生病患的心靈寄託。（記者謝武雄攝）

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