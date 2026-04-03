台中魔王級「桿王」！前3名狂拍2.6萬件 隱形提款機地點曝光

台中市前兩名測速拍照桿王都在西屯區。（資料照）

駕駛注意！台中市警方公布最新測速取締數據，三處被稱為魔王級「桿王」的測速路段，一年狂抓超速違規超過2.6萬件，若以最低罰鍰計算，國庫進帳已突破3千萬元，成為名副其實的隱形提款機「吸金熱點」。

據統計，台中市去年一整年違規件數最高的前三名測速地點，全都集中在車流量龐大的幹道，其中，西屯區安和路41之8號以1萬0172件奪下「桿王」寶座；緊追在後的是西屯區台灣大道4段2088號前，累計9831件；第3名則是龍井區台灣大道與遊園南路口，達6609件。

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三大熱點合計高達2萬6612件違規，若以每張罰單最低1200元計算，至少為國庫帶來3193萬4400元收入，數字一曝光，不少駕駛直呼「根本是隱形提款機」，也讓這些測速點成為討論焦點。

除了前三名之外，前十名榜單中另外七名同樣「星光熠熠」，包括大里區國光路1段、北屯區東山路2段（大坑國小往新社方向）、東區旱溪西路1段、台74線快速道路19.4K、豐原區三豐路2段、北屯區文心路4段，以及台74線35公里處等路段，也都是駕駛容易「中招」高風險區。

警方指出，這些路段多半車速快、車流密集或曾發生事故，因此設置測速設備，一般超速可處1200元至2400元罰鍰，若情節嚴重，還可能影響駕照記點甚至保險費率，設置測速桿目的並非「搶錢」，而是希望透過執法嚇阻效果，降低事故風險。

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