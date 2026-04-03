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    首頁 > 生活

    兒童節連假藝文新玩法 台南新藝獎邀親子走進畫廊探索城市

    2026/04/03 16:53 記者洪瑞琴／台南報導
    兒童節暨清明節連假安排來一趟親子藝文之旅，「2026台南新藝獎」串聯11間畫廊打造多感官藝術體驗。（台南市府提供）

    兒童節暨清明節連假安排來一趟親子藝文之旅，「2026台南新藝獎」串聯11間畫廊打造多感官藝術體驗。（台南市府提供）

    兒童節暨清明節連假到來，家長除了安排戶外放電行程，今年還多了一項兼具知性與趣味的新選擇。適逢「2026台南新藝獎」展出期間，南市11間畫廊串聯推出展覽，家長可帶著孩子走進城市巷弄，展開一場結合藝術欣賞與城市探索的親子藝文之旅。

    本屆新藝獎由策展人高森信男策劃，以「倒風內山—文明發酵術」為題，從台南山林地景與歷史脈絡出發，串連內山文化與地方記憶。展覽透過數位裝置、錄像與空間創作交織呈現，不只是靜態展示，更是1場多重感官的藝術體驗，引導孩子放下手機、打開五感，在觀察與互動中感受藝術的魅力。

    南市文化局表示，這是1堂跳脫教室框架、沒有課本的文化課。家長可依興趣規劃參觀路線，帶著孩子走訪不同畫廊，從多元藝術形式中認識創作的各種可能，也在城市漫步中培養觀察力與想像力。

    各畫廊展出內容各具特色。在「大新美術館」，孩子可透過數位藝術感受科技如何延伸感官，進入虛實交錯的想像世界；「醉美空間」則以影像作品呈現山林節奏與族群文化，引導觀者在城市中重新連結土地記憶。

    此外，「水色藝術工坊」以大型裝置藝術探討人與自然環境的關係；在「甘樂阿舍美術館」，藝術家將陪伴24年的機車「順吉」轉化為創作，透過幽默視角翻轉日常經驗，讓親子從生活細節中看見土地與記憶的連結。更多資訊可上「2026台南新藝獎」官方網站與臉書粉絲專頁查詢。

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