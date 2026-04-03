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    首頁 > 生活

    塑膠袋之亂！彰檢查訪米商億東企業：庫存夠1個月

    2026/04/03 16:40 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地檢署突擊查訪國內大型米商，釐清坊間盛傳「塑膠包材缺貨恐推升米價」情況。（彰化地檢署提供）

    彰化地檢署突擊查訪國內大型米商，釐清坊間盛傳「塑膠包材缺貨恐推升米價」情況。（彰化地檢署提供）

    中東戰火導致國際油價上漲，連帶引發「塑膠袋之亂」。彰化地檢署於清明連假首日，聯手警方、調查局及縣府等單位突擊查訪國內大型米商，結果顯示塑膠包材供貨正常，庫存仍可支應約1個月，暫無短缺疑慮。

    彰化地檢署表示，今早由查緝民生犯罪專組主任檢察官高如應率隊，會同彰化縣警局、調查局及縣府農業處、消保官等單位，前往全國最大米商之一的億東企業彰化廠實地查訪，釐清坊間盛傳「塑膠包材缺貨恐推升米價」的情況。

    業者說明，目前米糧包裝所使用的塑膠袋種類近30種，從小型真空包到20公斤大包裝皆有，現場庫存約可支應1個月。不過，塑膠袋上游供應商預期，未來價格可能隨原物料波動略有調整，但目前供貨穩定，價格尚未出現異常。

    彰化地檢署指出，日前已依台灣高等檢察署指示，召開「查緝民生犯罪聯繫平台」會議，並選在連假首日啟動聯合稽查，嚴密監控異常價格波動與囤積行為。檢方強調，將持續關注市場價格變化，確保民生物價穩定。

    縣府農業處也表示，若業者因原物料供應受到影響，縣府將即時介入協助，全力確保糧食供應鏈正常運作。

    米商業者向檢方解說，目前米糧包裝種類近30種，現場庫存約可支應1個月。（彰化地檢署提供）

    米商業者向檢方解說，目前米糧包裝種類近30種，現場庫存約可支應1個月。（彰化地檢署提供）

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