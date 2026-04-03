日本擬真恐龍高雄震撼演出 衛武營連演4天12場

日本DINO-A-LIVE團隊擬真恐龍的演出震撼全場。（記者李惠洲攝）

2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」今（3）日在衛武營國家藝術文化中心登場，高雄市長陳其邁特別戴著恐龍玩偶手套出席開幕式，走進考古體驗區開挖化石，陳其邁說，光是籌備就花了2年；他也提醒民眾，來1天可能不夠，可以連續來3天。

陳其邁指出，這次是日本DINO-A-LIVE團隊第一次在海外的演出，而且是規模最大的演出，這場活動市府已經籌備2年，從接洽IP，到日本觀摩，到團隊來台灣實地準備，來來回回將近2年的時間，就是希望今年要讓小朋友有一個快樂的兒童節。

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日本DINO-A-LIVE社長金丸賀說，團隊20年前做出第1隻恐龍，至今已有37隻，最大恐龍有16公尺長，為了做出像活著的恐龍，他們參考許多研究和細節。他說，恐龍看起來很可怕，卻是真的生活在遠古時代的生物，也希望透過演出讓大家都喜歡生物。

4月3到6日每天下午到傍晚都有日本擬真恐龍演出，每天3場、共12場，持續帶來沉浸式恐龍體驗。除了舞台演出，衛武營公園同步打造「恐龍大草原」，設置21隻擬真機械恐龍與情境造景，讓民眾彷彿走入史前世界，在輕軌駁二大義站與澄清湖等地也設置仿真恐龍打卡點，國立科學工藝博物館舉辦「恐龍童樂大冒險」活動，邀請民眾全家出遊尋找城市各地的恐龍，歡度兒童節假期。

衛武營今天下午有相當多人潮來看會動的恐龍。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁著恐龍玩偶手套出席開幕活動。（記者許麗娟攝）

「小恐龍探險家」闖關活動。（記者許麗娟攝）

考古區很受大小朋友喜愛。（記者許麗娟攝）

高雄恐龍樂園登場，下午衛武營已湧入人潮。（高雄市教育局提供）

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