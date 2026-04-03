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    媽祖盃少棒賽顏清標、江啟臣開球 500名小將齊聚台中揮棒追夢

    2026/04/03 16:25 記者張軒哲／台中報導
    媽祖盃少棒賽鎮瀾宮董事長顏清標開球。（記者張軒哲攝）

    媽祖盃少棒賽鎮瀾宮董事長顏清標開球。（記者張軒哲攝）

    台中大甲鎮瀾宮舉辦第3屆媽祖盃軟式青少棒、少棒邀請賽，今日於台中登場，今年賽事規模再創新高，共有來自台中、新竹、彰化與南投地區26支球隊、超過500名小球員參與競技，較去年增加8隊，鎮瀾宮董事顏清標與立法院副院長江啟臣相繼開球，為小球員加油打氣。

    開幕儀式別具巧思，有三組貴賓一同開球，分別為江啟臣、顏清標、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤擔任投球；教練高國慶、運動局長游志祥長與鎮瀾宮三十六執事團長張育榮打擊，去年冠軍隊小球員擔任捕手，象徵傳承與榮耀。

    江啟臣表示，運動不僅是競技，更是培養孩子自信與紀律的重要過程，未來也會持續規劃，讓運動在台中形成健康活力的產業鏈，從基層扎根、讓孩子勇敢逐夢。

    顏清標表示，棒球是台灣的國球，能夠凝聚人心，在媽祖的庇佑下，希望台灣棒球持續發光發熱，讓更多孩子透過棒球找到方向與希望。

    現場有許多小選手已是連續多年參賽，他們笑著說，希望未來有一天能在職業賽場上再次相遇，「到時候當對手一定很有趣！」。

    身為主辦單位之一的台中市議員參選人涂力旋表示，雖然今年經典賽中華隊未能晉級最終八強，但選手們展現的拚戰精神令人感動，基層棒球的培育更為重要，未來也會持續投入資源與心力，陪伴孩子們築夢，為台灣棒球扎根。

    媽祖盃少棒賽小選手齊聚台中揮棒較勁。（記者張軒哲攝）

    媽祖盃少棒賽小選手齊聚台中揮棒較勁。（記者張軒哲攝）

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