亞太球場攤商撤離爭議延燒 網路討論升溫

南市體育局啟動公開招商，盼賽前完成決標。（記者洪瑞琴攝）

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場場外攤商設置問題近來掀起討論，相關話題在網路社群迅速延燒。部分網友質疑，開幕活動期間設置的市集本就屬短期活動，活動結束後撤攤原本是常見做法，但此次卻出現攤商不滿、球團聲明「配合體育局政策」等情況，也讓外界好奇，球團當初招商時究竟向攤商說明是短期市集，還是有更多場次設攤規劃。

網路討論指出，若攤商原本認知是短期活動，撤攤應屬正常；但若曾被告知可持續設攤，則可能造成落差。也有網友認為，亞太球場場外腹地為公有土地，若要設置常態攤位，本就必須依程序公開招商。據了解，市府體育局規劃儘速辦理相關招標作業，並希望在4月10日下一場職棒賽事前完成決標，以滿足球迷需求。依照程序，任何業者包括球團在內，都可依法參與投標。

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隨著爭議擴大，相關討論最早從網路論壇PTT出現貼文，之後逐漸在社群平台與媒體間發酵。將球場攤商爭議與市長黃偉哲過去受訪時提到「So What」的片段結合，並在社群平台廣泛轉傳，引發更多球迷留言討論。

部分球迷認為，場外攤商撤離確實影響看球體驗，因此對球場周邊規劃提出質疑；也有人指出，若沒有球場管理與行政溝通上的問題，單憑一段過去受訪的發言，未必會引發如此大規模的輿論反彈。

此外，也有網友觀察到，PTT棒球板與八卦板長期關注台南球場建設與維護議題，當相關事件出現後，如「房東心態」等說法，使議題更容易在短時間內擴散。另有網友認為，在台灣政治環境下，地方建設議題常被帶入政治攻防，不同立場者各自解讀事件，也讓輿論更加升溫。

亞太球場攤商撤離爭議延燒，網友意見互呈。（擷自網路）

球場外市集風波牽動球迷觀感與政治解讀。（擷自網路）

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