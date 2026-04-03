圖輯》「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」熱情動漫迷Cose湧現松山文創園區

「2.5次元女神」的Enako擔任形象大使現身記者會現場（記者田裕華攝）

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」今（3）日至5日於松山文創園區盛大登場。會中並將日本秋葉原的街景與文化，原汁原味的複製搬進台北松菸園區，讓動漫迷不用坐飛機到日本，就能身歷秋葉原其境的臨場感。

記者會現場邀請到被封為「2.5次元女神」的Enako擔任形象大使，並與台北市長蔣萬安、秋葉原觀光協會副會長阿部裕貴等貴賓，同台炒熱秋葉原動漫祭的現場氣氛。

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戶外展區的Cosplay圍拍區，與地獄先生的賓利彩繪車都是動漫迷們矚目的焦點，而佇立在建築屋頂上的巨型的火山怪獸「大黑」更令漫迷眼睛為之一亮。

至於室內展區的電玩區、潮品區、與女僕店等都是漫迷不可錯過的展區。潮品區更聚焦當代動漫文化的收藏與周邊選物，並讓所有動漫迷們走進松菸，就有置身日本秋葉原的偽出國感覺。

來自日本秋葉原咖啡店的女僕在台上合影 （記者田裕華攝）

秋葉原最正統「at-home café」的女僕們帶來熱力四射的舞蹈演出（記者田裕華攝）

會中並將日本秋葉原的街景與文化，原汁原味的複製搬進台北松菸園區，讓動漫迷不用坐飛機到日本，就能身歷秋葉原其境的臨場感。 （記者田裕華攝）

地獄先生的賓利彩繪車都是動漫迷們矚目的焦點記者田裕華攝）

佇立在松菸建築屋頂上的巨型的火山怪獸「大黑」更令漫迷眼睛為之一亮 （記者田裕華攝）

記者會現場邀請到被封為「2.5次元女神」的Enako擔任形象大使，並與台北市長蔣萬安、秋葉原觀光協會副會長阿部裕貴等貴賓同台炒熱秋葉原動漫祭的現場氣氛。 （記者田裕華攝）

會中並將日本秋葉原的街景與文化，原汁原味的複製搬進台北松菸園區，讓動漫迷不用坐飛機到日本，就能身歷秋葉原其境的臨場感。 （記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照（記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照 （記者田裕華攝）

現場各式各樣的潮品玩具 （記者田裕華攝）

室內展區的電玩潮品區展出的鋼鐵人模型（記者田裕華攝）

室內展區的潮品區展出的模型玩具 （記者田裕華攝）

女僕咖啡廳展區的女僕們（記者田裕華攝）

會中並將日本秋葉原的街景與文化，原汁原味的複製搬進台北松菸園區，讓動漫迷不用坐飛機到日本，就能身歷秋葉原其境的臨場感。 （記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照 （記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照 （記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照 （記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照（記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照 （記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照 （記者田裕華攝）

許多熱情的動漫迷Coser ，身著各式動漫角色的服裝，讓動漫迷們拍照 （記者田裕華攝）

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