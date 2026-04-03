台美對等貿易協定 農業部將成立300億元農安基金確保農民權益

農業部長陳駿季參加凱道農玩節活動，會前受訪提到台美貿易協定對農業衝擊，強調會持續監控進口與銷售狀況，並將成立300億元農安基金，適時保護農民與產業。（農業部提供）

針對美國日前公布「各國貿易障礙評估報告」，提及我國在台美對等貿易協定（ART）農業相關承諾內容，農業部今（3日）表示，政府在ART談判中爭取農業最有利的條件，如我農產品銷美關稅降至15％不疊加，進口則堅守稻米、雞肉、豬肉等不降稅或維持一定關稅，也將成立300億元農安基金確保農民權益。

農業部指出，ART談判中，出口方面，我農產品銷美對等關稅降至15％且不疊加，以及茶葉、蝴蝶蘭等豁免對等關稅；進口方面，則堅守稻米、雞肉、豬肉等重要農產品不降稅或維持一定關稅，另針對國內沒有或少量生產的品項，同意調降美國農產品關稅，如小麥、牛肉、龍蝦、鱈魚、蘋果、櫻桃及堅果等，預期對美國降稅後，產業與消費者都將受益。

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對於外界關切我國承諾對美國農產品不課徵特別防衛措施（SSG）關稅，農業部長陳駿季則說，雖然對美不徵收SSG，但那些美國進口的農產品，必先跟其他的競爭國競爭，然後還要進到TRQ（關稅配額），TRQ配額以外就必須支付高關稅，之後才會啟動SSG；但舉例從以往進口量，美國農產品進口量都非常小，如大蒜、紅豆幾乎沒什麼進口。

而美國雞肉進口的部分，陳駿季解釋，雖然沒有TRQ，但是在SSG會加徵3分之1的關稅，大概換算下來是每1公斤大概2塊多美金（逾63元台幣）；換言之，就整個農產品來講，它所佔的金額其實是可被接受的，經評估不太會影響到國產雞肉，對於外界說對美不課徵SSG會滅農，「我想這是一個非常不實、也不負責任的說法！」

陳駿季表示，台灣農業絕對有其韌性，農業部也會秉持對於各個產品的精準掌握，來協助農業，更何況總統賴清德也宣布編列300億元的農安基金，對於可能有影響的這些產業，能夠做系統性的協助，讓我們的產業更升級。農業部將積極輔導農民與外銷業者擴大與調整產業結構，強化市場區隔，提升國人對國產品的認同與購買意願，同時監控進口與產銷狀況，適時採取支持措施。

至於開放美國牛脂與牛血進口，陳駿季說明，牛油跟牛脂雖然同意進口，但是它只能用在飼料用，農業部會審核，不會影響食安，請大家放心。農業部經查，美國已逾20年沒有發生典型BSE（俗稱狂牛症）案例，2013年世界動物衛生組織（WOAH）也宣布美國為「BSE風險可忽略國家」。

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