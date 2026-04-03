苗栗通霄鎮四庄媽4/19進香回鑾遊庄 盼促成「四媽」相會

苗栗縣通霄鎮「四庄媽」，並無建廟，輪流供奉值年爐主家中。（記者張勳騰攝）

苗栗縣通霄鎮四庄媽祖，因未有建廟，輪流供奉在各庄值年爐主家中，今年將於18日南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，19日一早回鑾後展開遊庄遶境，中午由今年值年的梅樹腳庄擺飯擔酬謝陣頭及款待信眾，今年南下進香白沙屯媽祖鑾駕預計19日返回通霄市區，地方人士盼能促成白沙屯媽祖、爐主媽、山邊媽及四庄媽「四媽」相會，將是難得一見的盛會。

通霄鎮四庄媽祖，因未建廟，由北勢庄、竹仔林庄、圳頭庄及梅樹腳庄輪流供奉在值年爐主家中，逾130年歷史，今年輪由梅樹腳庄供奉。

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四庄媽18日將南下展開年度宗教之旅，先前往通霄鎮慈惠宮團拜後，隨即前往嘉義縣新港鎮奉天宮、雲林縣北港鎮朝天宮參拜，預計19日清晨舉行刈火儀式，隨即返回通霄鎮遶境四個庄，祈求國泰民安，風調雨順；今年的吃飯擔由樹腳庄負責，地方人士將在福爾摩沙高架橋下舉辦，預計吸引萬人前往參與。

今年通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下徒步進香，今年首度有爐主媽及山邊媽同行，預計19日返回通霄鎮市區，地方人士希望能促成「四媽」在梅南里活動中心相會，將是難得一見的盛會。

苗栗縣通霄鎮「四庄媽」南下進香，今年輪由梅樹腳庄在福爾摩沙高架橋下舉辦吃飯擔，圖為之前吃飯擔人潮。（資料照）

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