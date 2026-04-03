「凱道農玩節」盛大開幕 親子玩樂扎根食農教育

農業部首度舉辦「凱道農玩節」，將花蓮富里鄉高達4公尺多的「稻草地景藝術」移師凱道，營造出濃郁的農村美學氣息。（農業部提供）

農業部今（3日）舉辦「凱道農玩節」，將東台灣的稻草地景、小農市集與大型蔬果迷宮等移師凱達格蘭大道上，邀請親子同樂、識別優質國產，引導下一代尊重土地與惜食，用行動支持台灣農民、支持在地農產，守護土地永續未來。

農業部部長陳駿季表示，該活動首度舉辦，目的是為了落實食農教育的重要性，讓親子在生活中體驗農業，希望全國的消費者、平常減少接觸農業生產的都會區家長及兒童，都能體會農作經營的辛勞，並與攤商小農互動，了解生產過程，進而種下珍惜食物、關心農地的種子，用具體行動支持台灣農業。

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農玩節也在總統府前北廣場設置由500個蔬果塑膠籃與環保紙箱構築而成的「蔬果迷宮大作戰」，占地25乘以25公尺，讓孩童在色彩繽紛的農業資材牆間穿梭冒險，探索農村生產與蔬果運送的奧秘。還將花蓮富里鄉高達4公尺多的「稻草地景藝術」，結合大型農用載運車妝點入口意象，將凱道營造出濃郁的農村美學氣息，讓民眾在城市中心也能領略農村生活的淳樸風情。

凱道活動現場也舉辦「小農市集」，邀集全台青農聯誼會、農會及相關產業單位共54個攤位參與，提供產地直送的生鮮蔬果與精緻農產好禮。還有重現農村互助文化的「割稻飯」共食慶典，讓熱騰騰的米食香氣在凱道上串聯起跨世代的情感記憶；同時也透過21場深度「食農教育課程」與「驚喜三重送」集章闖關任務，完成挑戰即可帶回限量新鮮蔬果。

今活動開幕式現場，陳駿季也帶領來賓共同參與「手作醃脆梅」活動，特別邀請南投縣水里鄉農會職人團隊教學，透過雙手搓揉，讓當季新鮮青梅與粗鹽融合並釋放果香，到最後拍打裝罐；盼透過手作溫度，讓食農教育在孩子心中扎根，建立對在地農產的深厚認同。

農業部首度舉辦「凱道農玩節」，將稻草地景、小農市集與大型蔬果迷宮等移師凱達格蘭大道上，邀請親子同樂，引導下一代尊重土地與惜食。（農業部提供）

農業部部長陳駿季在「凱道農玩節」開幕式中，引領眾人一起手作脆梅，建立大家對在地農產的深厚認同。（農業部提供）

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