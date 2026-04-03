台南佳興國小110歲生日 最年長、最大校友家族返校受獎

許多校友或蹲或站在老照片前面尋找自己的身影，也看看早期校園景觀。（記者劉婉君攝）

台南市佳里區佳興國小今（3）日歡慶110歲生日，老、中、青校友返校參與，從老照片中尋找自己的身影，6位年逾90歲的校友及最大校友家族也回到母校接受表揚，其中年紀最大的莊得旺已經95歲，回想幼時的學校生活，開心領獎，校長黃三和、前教育部長吳清基等人也與學童一起切蛋糕，象徵傳承。

佳里國小創校於1916年，原為麻豆公學校佳里興分校，1918年獨立為佳里興公學校，校方今天舉辦110週年校慶運動會，不少校友也返回母校與小學弟妹們同歡，現場規劃時光廊道老照片展，32張老照片，包括畢業大合照、校園生活照等，許多校友或站或蹲在照片前，尋找兒時的自己，回憶湧上心頭，看到多年不見的老同學，也一起話當年。

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玉山銀行前董事長曾國烈、前教育部長吳清基也是佳興國小校友，2人今天均到場，吳清基同時也是110週年校慶籌備委員會主任委員。校長黃三和、吳清基等人與學生代表一同切蛋糕，祝學校生日快樂。會中並表揚6位最年長的校友及10對佳興校對伉儷、4個最大校友家族。

黃三和說，希望透過老照片，讓回到母校的校友可以從照片中，重溫小時候的記憶。

95歲的莊得旺也在兒子的陪伴下出席，他說，自己9歲時才讀小學，當時班上還有幾個人年紀比他大，同年級的人數很多，5年級時，原本教他們的日本老師被徵召當兵，改由台灣人老師上課，後來更因戰事常需躲避空襲。今天回到母校領獎，相當開心。

黃三和本身也是最大校友家族之一，他說，自己這一代開始，家族3代共有12人是佳興國小的校友。（4月4日12:22更新）

校長黃三和（中）與前教育部長吳清基（著黑色西裝者）等人一同切蛋糕。（記者劉婉君攝）

95歲的莊得旺（右2）回母校接受最年長校友表揚。（記者劉婉君攝）

佳興國小校園內仍保存一座1968年設置的大象溜滑梯，讓台南市副市長葉澤山回想起兒時就讀佳里仁愛國小的時光，興奮合照。（記者劉婉君攝）

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