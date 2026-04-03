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    首頁 > 生活

    台鐵山嵐號西部首航抵嘉 翁章梁客串導遊介紹慢城大林

    2026/04/03 15:21 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台鐵最美觀光列車之一「山嵐號」西部首航停靠嘉義縣大林車站。（記者蔡宗勳攝）

    台鐵最美觀光列車之一「山嵐號」西部首航停靠嘉義縣大林車站。（記者蔡宗勳攝）

    台鐵最美觀光列車之一的「山嵐號」原本行駛在東部，西部路線將於4至8月每週五至週日行駛台南與彰化間，北上列車停靠台南市後壁20分鐘與嘉義縣大林站一個鐘頭，3日首航抵達大林火車站，地方當成盛事迎接，由縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、鎮長許有疆與「大林慢城發展協會」等民間人士熱情歡迎。翁章梁充當「導遊」介紹大林鎮，希望旅客透過火車漫遊、小鎮導覽，尋找那份專屬大林的浪漫情懷。

    列車進站後，導遊帶領遊客走讀串聯起老旅社、酒家建築與戲院的故事情節，生動還原60年代大林特有的娛樂文化脈絡，讓旅客直呼：「原來大林的浪漫這麼有戲！」

    翁章梁表示，山嵐號移師西部路線，從台南出發至彰化，再彰化返回台南，北上時停靠嘉義大林火車站一個鐘頭。大林鎮是國際認證慢城，相信透過精緻的火車漫遊，結合大林小鎮深刻的導覽故事，成功串連起點、線、面的文化路徑。

    翁章梁並開箱山嵐號內部的自然系配色與奢華內裝，聽取中餐的餐盒融入珠寶盒概念，使用彰化、嘉義和雲林等縣市當季食材，列車每個車廂還有在地特色紀念章可供蒐集。

    大林文史工作者江明赫指出，為了讓旅客「留下來、還會再來」，特別整合大林在地合作商家，推出山嵐號遊客專屬紀念優惠券。這不只是一張票券，更是整合地方創生能量的載體。透過精緻的紀念品與店家聯名優惠，希望在旅客心中建立深度連結，將短暫的停靠轉化為長期回訪的契機，讓大林不僅是旅程的一站，更是深度文化旅遊的首選目的地。

    「山嵐號」西部首航停靠嘉義縣大林站，縣長翁章梁到月台迎接旅客。（記者蔡宗勳攝）

    「山嵐號」西部首航停靠嘉義縣大林站，縣長翁章梁到月台迎接旅客。（記者蔡宗勳攝）

    台鐵最美觀光列車之一「山嵐號」西部首航停靠嘉義縣大林站，旅客下車慢遊。（記者蔡宗勳攝）

    台鐵最美觀光列車之一「山嵐號」西部首航停靠嘉義縣大林站，旅客下車慢遊。（記者蔡宗勳攝）

    「山嵐號」旅客到嘉義縣縣大林鎮慢遊。（記者蔡宗勳攝）

    「山嵐號」旅客到嘉義縣縣大林鎮慢遊。（記者蔡宗勳攝）

    「山嵐號」旅客到嘉義縣縣大林鎮慢遊。（記者蔡宗勳攝）

    「山嵐號」旅客到嘉義縣縣大林鎮慢遊。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」，觀看餐盒製作流程。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」，觀看餐盒製作流程。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁開箱台鐵觀光列車「山嵐號」。（記者蔡宗勳攝）

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