彰化線西塭仔漁港整建開賣 業者訴苦塑膠袋漲近7成又難買

彰化線西塭仔漁港重新開賣第一天，攤商生意好又怕塑膠袋用光光。（賴清美提供）

中東戰火延燒，讓塑膠等原物料跟著漲，民生物資的塑膠袋全面上揚，彰化線西塭仔漁港今天（3日）是地面整建完的第一天開賣，業者大喊塑膠袋有錢買不到，原本一大件1070元，狂漲到1800元，漲幅將近7成。縣議員賴清美表示，採買魚貨要自備容器確有不便之處，魚貨攤商只能抱著「塑膠袋用完了再說」。

賴清美指出，她今天帶著兒子、縣議員參選人曾煥燁到塭仔漁港跑攤，因為漁港先前進行地板整修工程，今天是重新開賣的第一天，來聽聽民眾攤商的意見。一踏進漁港就聽到攤商哇哇叫訴苦，因為塑膠袋實在漲太多了。

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賴清美表示，攤商以往塑膠袋都是一買一大件，一大件就有10小包，以往一件貨1070元，現在貴到1800元，大漲了快要7成，非常誇張。但最可怕的是，批發商還沒有貨可賣，讓攤商要買也沒辦法買，現在只能「用完了再說」。

攤商也抱怨說，民眾去買菜要自備塑膠袋或是環保袋還比較簡單，但是來買魚買蝦，除非是自備保冷箱，不然的話，要民眾自備大塑膠袋的難度太高了，希望政府可以了解是不是有囤貨的問題。

賴清美表示，民眾已經習慣買魚由店家供給塑膠袋，希望公部門能夠聽到基層魚販攤商的聲音，提供解決的方法。

彰化線西塭仔漁港在完成地板整建後，今天是重新開賣第一天，攤商就怕塑膠袋用完。（賴清美提供）

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