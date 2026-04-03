民怨末班國道客運放生乘客 桃客：純屬車輛故障願賠償乘客交通費用

網友在threads貼文抱怨，遭桃客國道客運放生。（摘自threads網頁）

桃園客運公司9025路線的國道客運前晚10點30分由台北市松山機場開返桃園市中壢的末班車，車輛突有故障而無法運轉，由於沒有替代方案，民眾事後在網路社群抱怨「末班車故障，竟然連個備案都沒有，大家深夜在原地自生自滅就好」；桃客今說明，第一時間就洽請其他客運業者派車支援，但因無司機而作罷，願賠償受影響乘客後續轉乘計程車或其他交通的費用。

桃客人員表示，1日晚上呂姓司機駕駛車號KKA-3828、9025國道客運，由中壢至松山機場欲發車返程時，發現車輛氣壓系統異常，為保證乘客安全，他將車輛故障無法發車的情形，告知現場6名搭車乘客；呂也立刻回報公司值班人員，經尋求中壢站、桃園站可上國道客運駕駛，均無法派遣出接駁班次，此外，台北、新北的客運業者也因為派不出司機而無法支援。

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有民眾在網路threads貼文抱怨，指跨縣市的國道路線，竟把數十位乘客丟包，重點是深夜末班車，沒有下一班車，也沒有客服電話可以打喔，半夜丟包讓大家原地自生自滅，這是一間營運國道路線的公司該有的樣子？末班車故障，竟連個備案都沒有，沒通知、沒派車、沒客服，反正車壞了就是你的命，這已經不只是延誤，是公共運輸的失能。

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