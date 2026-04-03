春季限定美景登場！苗栗西湖柚花飄香 清明連假國3「順道」遊

苗栗縣西湖鄉是全縣最大的文旦柚產地，果肉細緻、品質優良，每年三至四月柚花盛開，潔白花朵清香淡雅。（記者彭健禮攝）

苗栗縣西湖鄉是全縣最大的文旦柚產地，果肉細緻、品質優良，每年三至四月柚花盛開，潔白花朵清香淡雅，尤其當地「柚子山」滿山芬芳，是西湖最迷人的季節限定風景，縣府及公所歡迎大眾趁清明連假「順道」遊。

西湖鄉文旦柚栽種面積百餘公頃，地方結合每年三至四月柚花盛開季節，辦理柚花藝術節，讓更多人認識在地優質農產，並結合農業、文化與觀光，帶動地方發展。活動今（3）日在湖東多功能活動中心舉辦客家歌謠及舞蹈表演等音樂饗宴，及親子DIY、闖關遊戲及市集展售，並有「環鄉巴士」導遊鄉內農場及人文景點。

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時逢清明連假，各地熱門景點人車多，湖東休閒農業區總幹事陳軍羽表示，國道三號西湖服務區設有小型車專用聯外道路，用路人不必僅在服務區稍作停留，更可轉入西湖鄉間，聞花香、看田景，將原本單純的休息時間，延伸為一段兼具景觀欣賞與農村體驗的春日小旅行，做為南北旅途中的休憩選擇。

當地「柚子山」滿山芬芳，是西湖最迷人的季節限定風景。（記者彭健禮攝）

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