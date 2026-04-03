為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春季限定美景登場！苗栗西湖柚花飄香 清明連假國3「順道」遊

    2026/04/03 14:53 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣西湖鄉是全縣最大的文旦柚產地，果肉細緻、品質優良，每年三至四月柚花盛開，潔白花朵清香淡雅。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣西湖鄉是全縣最大的文旦柚產地，果肉細緻、品質優良，每年三至四月柚花盛開，潔白花朵清香淡雅。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣西湖鄉是全縣最大的文旦柚產地，果肉細緻、品質優良，每年三至四月柚花盛開，潔白花朵清香淡雅，尤其當地「柚子山」滿山芬芳，是西湖最迷人的季節限定風景，縣府及公所歡迎大眾趁清明連假「順道」遊。

    西湖鄉文旦柚栽種面積百餘公頃，地方結合每年三至四月柚花盛開季節，辦理柚花藝術節，讓更多人認識在地優質農產，並結合農業、文化與觀光，帶動地方發展。活動今（3）日在湖東多功能活動中心舉辦客家歌謠及舞蹈表演等音樂饗宴，及親子DIY、闖關遊戲及市集展售，並有「環鄉巴士」導遊鄉內農場及人文景點。

    時逢清明連假，各地熱門景點人車多，湖東休閒農業區總幹事陳軍羽表示，國道三號西湖服務區設有小型車專用聯外道路，用路人不必僅在服務區稍作停留，更可轉入西湖鄉間，聞花香、看田景，將原本單純的休息時間，延伸為一段兼具景觀欣賞與農村體驗的春日小旅行，做為南北旅途中的休憩選擇。

    當地「柚子山」滿山芬芳，是西湖最迷人的季節限定風景。（記者彭健禮攝）

    當地「柚子山」滿山芬芳，是西湖最迷人的季節限定風景。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播