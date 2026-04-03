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    首頁 > 生活

    2016年即「消失」 瀕危台灣束腰蟹再現蹤台南官田

    2026/04/03 14:44 記者劉婉君／台南報導
    台南官田水雉生態教育園區周邊繼2016年之後，再度發現台灣束腰蟹。（記者劉婉君攝）

    台南官田水雉生態教育園區周邊繼2016年之後，再度發現台灣束腰蟹。（記者劉婉君攝）

    被國際紅皮書列為瀕危保育類的台灣特有種淡水蟹「台灣束腰蟹」，2016年在台南官田水雉生態教育園區教學池被拍到後，「消失」多年，直到去年8月，再度在園區周邊現蹤，令園區人員相當興奮，展開族群分布情形的調查中。

    官田水雉園區除了保育水雉，因長期努力營造生態環境，也豐富了生物多樣性物種，園區主任李文珍表示，園區內最早在2016年發現台灣束腰蟹的蹤影，但之後即未再看見，原本以為「消失」了，3年前與農業部生物多樣性研究所展開調查，去年8月才又在園區周邊找到1隻，今年初再找到2隻。

    園區環境教育專員黃羿勳指出，台灣束腰蟹是台灣最少見且瀕危嚴重的淡水蟹，多半棲息在農田附近、有溪流、邊坡有土的環境，且須長年有水，隨著農藥、除草劑、污染、開發等因素，棲地喪失，也導致族群減少，相關的生態資料也很少。目前在嘉義民雄及台南官田共發現5隻都是公蟹，但除了成蟹也有幼蟹，代表仍持續繁殖中。

    李文珍說，園區已聯繫生物多樣性研究所及多位螃蟹專家，希望針對台灣束腰蟹討論出後續的保育方法。

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