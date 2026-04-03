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    首頁 > 生活

    桃園市觀音濱海觀光意象設施工程啟動規劃 將重塑13公尺觀音雕像

    2026/04/03 14:38 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市觀音濱海遊憩區原有的大型觀音雕像已拆除。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    桃園市觀音濱海遊憩區原有的大型觀音雕像已拆除。（資料照，圖由桃園市政府提供）

    桃園市觀音濱海遊憩區原有1座13公尺高的大型觀音雕像，2015年為避免倒塌危險而拆除，地方多年來都期盼重建，對此，桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳說，重塑觀音濱海新地標的「觀音濱海觀光意象設施工程」已啟動規劃，預計6月完成設計初版。

    大型觀音雕像的材質包括玻璃纖維與鋼筋混凝土，長年來風吹雨打，混凝土剝落致雕像毀損，背部甚至裂開，2015年7月間考量雕像受損恐有倒塌危險而拆除。

    桃園市議員吳進昌說，觀音雕像是重要地標，應儘速重建，以串連起草漯沙丘、觀新藻礁、白沙岬燈塔等景點，帶動觀音區的整體觀光發展。

    觀音濱海觀光意象設施工程初步規劃設計經費500萬元，陳靜芳說，鄉親對「石觀音」文化傳承有高度期待，規劃案將以此為核心，打造具備歷史教育意義的場域，已指示規劃單位優先評估將雕像放置於2層樓高的基座空間上，未來民眾從台61線快速道路遠眺，將會非常有莊嚴感。

    規劃案將朝在695平方公尺的基地上新建館舍方向努力，地方希望新建館舍有2層樓高以作為觀音雕像基座，至於1樓可規劃為旅遊服務中心並搭配半戶外休憩空間，設置農產小舖或文化工作坊，2樓則規劃為市民活動中心或展示館，為觀音區增加1處優質的布展空間。

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