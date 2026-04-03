開幕前不到12小時才改規則！秋葉原動漫祭突設18禁掀議

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」今（3日）至5日於松山文創園區盛大登場。（記者田裕華攝）

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」今（3日）至5日於松山文創園區盛大登場，不過主辦單位「A.C.F」卻在開幕前不到12小時，於前一晚深夜11點38分在官方「Threads」公告，同人區將調整為「18歲以上方可入場」，突如其來的變更讓不少未成年參加者早已安排好的車票與住宿受到影響，手足無措，也被視為台灣同人場首次「直接禁止未成年進入同人區」的案例。

相較於同樣涉及成人內容的同人場次「開拓動漫季（FF）」，採取由社團報名時選擇一般區域或「18禁」主題區域的分流機制，避免全面限制參加者，此次秋葉原同人祭以「一刀切」方式調整規範，也引發外界質疑其規劃與風險控管能力。

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對於爭議，協辦廠商「Melonbooks台北店」於當日下午2點半在臉書發文致歉，表示主要負責本次「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」之參展社團邀請、招募及攤位費用收取；而包含活動宣傳、資訊公告、現場動線與排隊管理、當日營運及門票販售等事項，則皆由主辦單位「A.C.F」負責執行，強調雙方分工。

然而爭議並未止於入場限制，社群平台上亦有網友整理指出，本次活動尚出現多項問題，包括退票機制不明確、未事先公告特別票（SSR）可提前入場導致現場動線混亂、委由Melonbooks製作的同人誌尚未抵台使攤主無法擺攤，甚至在設定為成人場後仍要求撤下18禁商品等情形。

對此，不少網友湧入留言批評，「簡直動漫界世壯運」、「每個說要跟FF打對台的都爆炸」、「突然覺得FF辦得很好，全靠同行襯托」、「辦得很好，下次不用辦了」等，質疑主辦單位整體活動規劃與執行能力。

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」在開展前12小時公告同人區僅限成年人入場，在網路上掀起反彈聲浪。（圖擷取自rolloutrole社群平台「Threads」）

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」今登場，吸引大批民眾前往參觀。（記者田裕華攝）

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」今登場，吸引大批民眾前往參觀。（（記者田裕華攝）

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