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    首頁 > 生活

    兒童新樂園4天連假親子憑證免費入園 4/4晚上還有煙火秀！

    2026/04/01 11:39 記者董冠怡／台北報導
    兒童新樂園推出兒童月活動。（北捷遊憩公司提供）

    兒童新樂園推出兒童月活動。（北捷遊憩公司提供）

    迎接兒童節到來！北捷遊憩公司表示，兒童新樂園4月3日至6日連假期間，國小（含）以下孩童持健保卡等證明文件，可與1名陪同家長免費入園。兒童節（4日）晚上8點施放40秒星空煙火秀，園區內也規劃玩具復活節、小小警消體驗等系列主題活動。

    遊憩公司說，全國國小（含）以下兒童持「2026兒童月探索摺頁」、數位學生證、學生證或健保卡等證明文件，3日至6日可享免費入園，一名陪同家長同樣免費。3日至5日延長營業至晚上9點，下午4點起販售7折星光樂FUN券，140元不限次數暢玩摩天輪、宇宙迴旋、轉轉咖啡杯等13項大型遊樂設施；6日維持傍晚6點閉園。

    因應兒童節連假，園區規劃一系列親子活動，4月4日上午10時至12時30分將推出「玩具復活節」，透過闖關遊戲及二手玩具DIY，體驗環保帶來的樂趣。4月5日上午10時至12時則有「小小警消體驗」，小朋友可化身小小警消隊員，學習反毒、防詐騙及防災急救等重要觀念；當天上午11時，親子偶像團體也將在樹蛙廣場帶來帶動唱表演，與現場親子同樂。

    此外，4月4日至4月5日還有「超人力霸王舞台秀、見面會」登場，民眾只要消費滿800元，就有機會參加限量合影活動。4月14日上午11時，兒童劇場前方空地將舉辦「說故事、贈書」活動，鼓勵孩童培養閱讀習慣。

    另自4月3日至4月12日，園區內D.D. Box劇場將推出60分鐘的「我的朋友巴菲特音樂劇」，主打沉浸式零距離互動體驗，每個座位都能清楚看見演員表情，也能由小巴菲特陪伴孩子「自己做選擇」。

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