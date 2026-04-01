南港小彎社宅漏水淹電梯 陳怡君：牆面噴水如「尿尿小童」

小彎社宅牆壁出現如「尿尿小童」噴水景巷。（台北市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君今（1）指出，南港區小彎社宅啟用入住至今5年，B棟大樓上週六上午多個樓層因漏水造成走道積水，電梯也因淹水無法使用；外牆還出現如「尿尿小童」噴水奇觀，甚至出現壁癌白華現象。北市住都中心表示供水設備異常造成漏水，當下即啟動應變機制，但陳怡君說，昨天到現場，管線依然在滴水，牆壁也是濕的，顯見未真正止漏。

陳怡君表示，小彎社宅B棟在3月28日上午，3、5、7樓因管線間漏水導致住戶門口走道積水，尤其5、7樓的走道汪洋一片，她下午4點抵達時，還有積水痕跡，物業管理人員來來回回清理積水一整天，還有人赤腳。並有兩台電梯受到影響無法使用。

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此外，社宅牆壁竟然出現如「尿尿小童」噴水奇景，住戶門口也有壁癌白華現象，可見建物含水量極高。直到昨天（3月31日）她到現場，管線間依然在滴水，牆壁也是濕濕的，顯然並未真正止漏。陳怡君要求市府相關單位應出面解決給住戶交代。

台北市住宅及都市更新中心（住都中心）副主任辛冠儀表示，供水設備異常導致積水，現場管理單位在事發時即啟動應變機制，進行止水、排除積水及現場安全處置，同時依通報程序回報住都中心；中心全程掌握處理進度並同步督導相關作業，確保影響範圍有效控制。

辛冠儀表示，針對受影響的住戶，已主動進行逐戶關懷與確認損害情形，將協助依相關程序辦理保險理賠及後續復原事宜，並持續追蹤辦理進度，以保障住戶權益。強調社宅各項機電設備均有定期巡檢及維護管理機制，後續將進行設備檢討與必要強化措施，以降低類似情形發生的可能性。

台北市議員陳怡君指出，住戶門口也有壁癌白華現象，可見建物含水量極高。（台北市議員陳怡君提供）

小彎社宅上週六因管線間漏水，造成多個樓層走道積水，物館人員忙進忙出清理。（台北市議員陳怡君提供）

小彎社宅上週六因管線間漏水，造成多個樓層走道積水，物館人員忙進忙出清理。（台北市議員陳怡君提供）

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