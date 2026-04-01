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    首頁 > 生活

    長期守護身障者 苗栗邱怡萍獲頒全國績優社工

    2026/04/01 11:28 記者蔡政珉／苗栗報導
    長期守護身障者，邱怡萍獲頒全國績優社工。（苗縣府社會處提供）

    長期守護身障者，邱怡萍獲頒全國績優社工。（苗縣府社會處提供）

    苗栗縣政府社會處督導邱怡萍，長期服務身障者獲得肯定，榮獲全國績優社工獎，肯定她深耕身障福利領域的專業貢獻。

    苗栗縣政府指出，邱怡萍長期投入身心障礙福利服務，在基層社工員時期，便展現出極高的專業敏銳度。她負責的工作範疇廣泛，包含身心障礙者鑑定與需求評估、家庭訪視及福利資源連結等工作，並積極推動自立生活支持、社區式服務及家庭支持方案，透過主動發掘需求與跨網絡整合服務，協助服務對象穩定生活並提升家庭支持功能。

    邱怡萍積極投入專業態度、深厚專業能力獲得肯定，她於近年晉升社會工作督導後轉型為團隊帶領者，致力於社工專業培力與服務品質提升，透過督導機制協助社工人員精進專業，持續擴大社會服務影響力。

    苗縣府社會處強調，社會工作人員是社會安全網的重要支柱，在民眾面臨困境時提供即時支持與陪伴，讓更多家庭在關鍵時刻獲得協助與力量，縣府將推動五大項社工實質激勵措施，包括社工師證照考試報名費用補助、頒發績優社工獎勵金、進修社工碩士補助、社工舒壓課程及績優社工觀摩等。

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