新竹縣表揚290名模範兒童 花園國小「戰神」陳哲睿文武雙全

新竹縣花園國小學童陳哲睿（中）在語言學習、運動天賦上展現傑出，被視為出戰必捷的該校「戰神」。（記者黃美珠攝）

兒童節前夕，新竹縣今天表揚290名在品格、才藝、以及學習領域表現傑出的小學學童，其中花園國小陳哲睿在中小學聯運上曾寫下連奪3面金牌的好成績，更精通原住民族語跟英語朗讀，於語言學習、運動天賦上展現過人的一面，是老師們眼中出戰必捷的該校「戰神」。

新竹縣長楊文科在表揚會上也向偏鄉另300名學童宣布好消息。因為華威廣告事業（股）公司連續第7年，利用兒童節等時序，捐贈學習物資、文具用品等給偏鄉。今年他們還攜手富源建設（股）公司，贊助300名偏鄉學童，每人可獲1份價值約500元的文具組，所以他特別藉著表揚全縣模範兒童的機會，也公開表揚這2個企業，謝謝業界助力新竹縣的偏鄉教育。

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另外，縣府今年送給全縣包含分校在內的91所小學約3萬9000名學童每人200元禮券，另有2萬1200名幼兒園幼兒每人100元禮券，作為他們今年的兒童節禮物。

這場表揚活動就在縣府大禮堂內進行，禮堂外也布置了2處打卡看板，受表揚的學童們幾乎都「盛裝」出席自己的這個高光時刻，每個模範兒童一路從台上跟縣長楊文科合影，拍到台下和自己的親、師同框，紀念著自己年輕人生路上所迎來的燦爛時光。

新竹縣花園國小學童陳哲睿（中）在語言學習、運動天賦上展現傑出，今天獲縣長楊文科（左）表揚為今年的模範兒童。（記者黃美珠攝）

華威廣告總經理張啟昌（左3）、富源建設總經理曾奇森（右2），今天一起把要送給偏鄉學童的文具組，送交到縣長楊文科（右3）手中。（記者黃美珠攝）

新竹縣290名接受表揚的模範兒童，各自「盛裝」出席這人生中燦爛的一刻。（記者黃美珠攝）

新竹縣今天表揚模範兒童，受表揚者下台後，在會場外跟親師一起打卡，紀念這一瞬間。（記者黃美珠攝）

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