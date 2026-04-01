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    首頁 > 生活

    神岡社興公園流浪犬追人 中市動保處：今設誘捕籠

    2026/04/01 11:37 記者歐素美／台中報導
    民眾投訴凌晨4點多行經台中市神岡區社興公園，突有2隻流浪狗衝出來追他。（記者歐素美攝）

    民眾投訴凌晨4點多行經台中市神岡區社興公園，突有2隻流浪狗衝出來追他。（記者歐素美攝）

    民眾投訴凌晨4點多行經台中市神岡區社興公園，突有2隻流浪狗衝出來追他，害他嚇得一個月打了8次110或1999報案；台中市動物保護處表示，2次獲報到場都未發現犬隻，經訪查周邊居民及晨運民眾，研判該批犬隻多於深夜及清晨出沒，致捕捉成效有限，今天將至公園設置誘捕籠。

    投訴民眾說，他前天凌晨4點多經過神岡區社興公園，突然竄出2隻狗追他，他打電話到110，警察說這是台中市政府管的，他打電話給1999，對方問他是否可以確定是誰家的狗，如果是流浪狗要通知捕狗大隊，凌晨4點多不派遣捕狗大隊，他一個月打了5次1999、1次派出所、2次110，社興公園的流浪狗明顯增加，忍不住在臉書社群詢問「只有我被狗追嗎」？

    台中市動保處表示，於3月18日及30日接獲通報後皆派員前往巡查，但未發現目標犬隻，經訪查周邊居民及晨運民眾，研判該批犬隻多於深夜及清晨出沒，致捕捉成效有限，因犬隻夜間視力較人類靈敏且警覺性高，人力追捕易受地形、環境藏匿及執勤安全限制，為提升捕捉效率，今天將派員至社興公園架設誘捕籠，採定點誘捕並每日巡視，優先移除追逐人車、影響公共安全的目標犬隻。

    動保處表示，民眾如於非辦公時段發現犬隻追逐情形，可透過1999市民專線錄案，並提醒民眾遇到遊蕩犬隻應遵守「二要五不」原則：要小心、要冷靜；不接近、不挑逗、不獨行、不快跑、不邊走邊吃，以降低犬隻攻擊或追逐風險。

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