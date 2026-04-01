教師停聘後復職有望補發完整薪資 全教總籲盡速通過修法

教育部推動修法，將被停職受調查的教師，擬於回復清白後補發完整薪資，全教總今天肯定教育部表態支持。（資料照）

教育部推動修法，將被停職受調查的教師，擬於回復清白後補發完整薪資，全教總今天表示，感謝朝野立委協助提案，並肯定教育部表態支持，還給教師基本的公平正義，期能盡速通過施行。

立法院教育及文化委員會今審議教師法第25條修正案，有關教師停聘原因消滅後，應回復原職及補發完整薪資，教育部長鄭英耀會前受訪時指出，已經與銓敘部與人事總處溝通並獲支持。

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全教總理事長侯俊良指出，前年7月與鄭英耀對談時即提出「停聘後復職應補發學術加給」的訴求，鄭當場明確表達支持，並立刻指示人事處研商，在基層教師因校園濫訴而感到不安紛擾之際，願意做出重要改變，全教總給予高度肯定。

侯俊良說明，教師薪資結構主要由「本薪（含年功薪）」、「學術研究加給」組成，其中「學術研究加給」雖名為「加給」，實質上為固定給付項目，約佔整體薪資4成至5成，和執行特定職務或服務偏遠地區的津貼不同，屬於教師基本待遇，與本薪應同受完整保障，方能維持生活與家庭照顧所需。

而依現行規定，教師涉及《教師法》或《兒童及少年福利與權益保障法》相關案件，服務學校經性平會、教評會認有必要者，教師須配合暫時停聘接受調查，依案件類型有不發給待遇，或發給半數本薪（年功薪）。調查後未受解聘或終局停聘處分，並回復聘任者，補發其停聘期間全數或另半數本薪（年功薪），但未包含學術研究加給。

侯俊良指出，教師在停聘事由消滅後復職，代表查無不適任之情事。對復職教師來說，在調查期間已蒙受身心煎熬，且為非自願停止工作，經過法定程序釐清事實、討回清白後，竟還須承擔經濟懲罰之後果，現行制度的不公不義昭然若揭。而在校事會議制度下，校園濫訴日益惡化，類似狀況層出不窮，修法更具迫切性。

因此，此次修法獲得行政、立法部門全面支持，侯俊良認為，教師處境漸受到社會重視，深表欣慰，但也呼籲盡速完成修法程序，讓「正義的一線天光，早日照進烏雲遍布的校園」。

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